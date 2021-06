Blij met KozakkenBoys4LL: ‘Het is fijn om hier te zijn’

WERKENDAM • Voor acht jongeren vormt vrijwilligerswerk bij Kozakken Boys hopelijk een mooie opstapje naar studie of werk.

Vijf jongens zijn deze woensdagochtend druk met het schrobben van de dug-outs langs een van de velden van Kozakken Boys. Het is een mooie ochtend om met water in de weer te zijn en ook al is het een simpel karweitje, ze hebben er plezier in.

Het vijftal doet mee aan Fit4Work, een speciaal programma om in totaal acht jongeren in de leeftijd van 18 tot 35 jaar twaalf weken lang onder deskundige begeleiding van coaches te laten werken aan hun individuele doelstellingen op het gebied van fysieke conditie, mentale weerbaarheid, opleiding en werk.

Het programma is het eerste wapenfeit van de kersverse stichting KozakkenBoys4ALL, kortweg KB4ALL, sinds deze maand het maatschappelijke hart van de Werkendamse club.

Helpen richting werk of studie

Kozakken Boys wil inwoners van Altena die om wat voor reden dan ook moeite hebben om deel te nemen aan de samenleving op weg helpen richting werk of studie, vertelt Vincent Wijmans, voorzitter van de nieuwe stichting.

“In dit geval gaat het om jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt, maar dat zouden in de toekomst ook moeders kunnen zijn die, naarmate hun kinderen ouder worden, graag weer willen gaan werken. Of bijvoorbeeld 55-plussers.”

De gemene deler is dat de gemeente regelmatig moeite heeft om voor specifieke doelgroepen goede plekken te vinden om aan re-integratie te werken, blijkt uit het verhaal van Wijmans.

“Fit4Work is in die zin onderscheidend en voegt echt iets toe aan de participatiemogelijkheden. Ook gaat bij bedrijven die verbonden zijn aan Kozakken Boys de deur wat makkelijker open, als we op zoek gaan naar een passende stage- of werkplek. We hebben hier mede dankzij onze businessclub een groot netwerk waar we gebruik van kunnen maken. En de eerste bedrijven hebben al interesse getoond om één van deze jongens straks onder hun hoede te nemen.”

Tot september werken de deelnemers aan Fit4Work aan hun kennis, fysiek en hun zelfvertrouwen en bereiden ze zich voor op het werkende bestaan. Dat betekent op tijd komen en uitleg over de Nederlandse cultuur en mentaliteit op de werkvloer, vertelt Jeannine van Ekeren, als jobcoach en specialist op het gebied van statushouders en re-integratie betrokken bij het project.

Arbeidscontracten en sollicitaties

Ook worden de jongeren wegwijs gemaakt op het gebied van arbeidscontracten en sollicitatieprocedures.

“Want veel van hen hebben geen netwerk en weten de weg niet te vinden. Wat als je 25 bent en geen startkwalificaties hebt of een diploma dat in Nederland minder hoog ingeschaald wordt als in het land waar je vandaan komt?”, schetst van Ekeren.

“Maar ook Nederlandse jongens hebben het moeilijk. We hebben er hier eentje rondlopen die ontzettend goed kán en ook heel graag wíl werken, maar die niet als eerste wordt uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek, omdat hij niet zo’n strakke brief kan schrijven.”

Het is inmiddels kwart voor elf en in hun pauze - straks wacht de sporttraining van personal trainer Sanne Tamerus - vertellen Issa Lababidi (27) en Haben Hailemichael (27) hoe het is om op woensdag en vrijdag op De Zwaaier te zijn.

Leuke mensen

“Het is fijn om hier te zijn en het gaat goed”, zegt Issa. “Ik ben er even uit en kan lekker sporten en ondertussen ontmoet ik allemaal leuke mensen.”

Hij woont in Werkendam, maar hij kent bijna niemand, vertelt hij. “Voor families is het hier goed wonen, maar als je alleen bent en uit een ander land komt is het moeilijk om contact te maken. Daarom ben ik ook bij Kozakken Boys, om vrienden te maken.”

Haben knikt. Ook hij heeft, los van zijn buurman, weinig aanspraak in Werkendam. “Daarom is KozakkenBoys4ALL perfect”, lacht hij. De geboren Eritreër wil graag Elektrotechniek studeren, zodat hij aan de slag kan als installateur van zonnepanelen. Issa denkt aan een kappersopleiding, maar kan in het weekend in ieder geval al terecht op de voetbalvelden van Kozakken Boys.

Mee in het tweede

“Qua talent kan hij makkelijk mee in het tweede”, stelt Gwaeron Stout.

Hij is aanvoerder van het eerste elftal en draagt graag zijn steentje bij aan KB4ALL. “Niet dat ik een officiële rol heb, hoor. Ik vind het gewoon leuk om met deze jongens aan de slag te gaan. In het begin waren de gesprekken nog wat terughoudend, maar we praten steeds meer en we lachen veel. En we zijn lekker buiten.”

Ook eerste-elftalspeler Sven van Ingen is als business- en lifestylecoach verbonden aan Fit4Work.

Voor KB4ALL-voorzitter Wijmans tekent het de betrokkenheid van de Werkendamse voetbalclub. “Kozakken Boys staat open voor mensen die een steuntje in de rug nodig hebben. Alle deelnemers aan Fit4Work zijn ook meteen onderdeel van de club. Ze zijn altijd welkom bij Kozakken Boys.”

Positief perspectief

Of ze alle acht na deze twaalf weken daadwerkelijk aan een stage of baan geholpen zijn, is niet eens het belangrijkste streven. “Als er meer tijd nodig is, kan het traject door de gemeente ook nog verlengd worden. Maar het is al mooi dat we deze jongens uit hun isolement halen en weer een positief perspectief kunnen bieden.”