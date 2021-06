College: ‘Hervormingen brandweer hebben amper gevolgen voor Altena’

ALTENA • De mogelijke hervormingen bij de brandweer hebben ‘nagenoeg geen gevolgen’ voor brandweervrijwilligers in Altena.

Dat schrijft het college in de beantwoording op vragen van AltenaLokaal.

De partij vreest dat een deel van de brandweervrijwilligers in de gemeente stopt, als de voorgestelde hervormingen van demissionair minister Ferdinand Grapperhaus van justitie werkelijkheid worden.

Europese richtlijn

De mogelijke hervormingen zijn het gevolg van een Europese richtlijn, waarin staat dat gelijk werk gelijk betaald moet worden.

Omdat de vrijwillige brandweer in Nederland hetzelfde werk doet als de beroepsbrandweer, maar hiervoor een andere vergoeding ontvangt, zou hervorming nodig zijn om te voldoen aan de Europese richtlijn.

Het is nog niet duidelijk óf de hervormingen doorgaan, laat het college weten, maar momenteel wordt wel gekeken of een onderscheid tussen de taken van de vrijwilligers en de beroepsbrandweer soelaas kan bieden.

Eén specialisme

Vrijwilligers mogen naast hun basistaken maximaal één specialisme uitvoeren, is het voorstel. De beroepsbrandweer krijgt tenminste drie specialismen.

Overigens valt gemiddeld 90 procent van de incidenten waar vrijwillige posten voor worden opgeroepen onder basistaken, zoals brandbestrijding bij een buitenbrand, woningbrand of technische hulpverlening bij eenvoudige beknelling.

Negen posten

“Altena kent negen vrijwillige brandweerposten. Deze brandweerposten hebben per post niet meer dan één specialisme. Voor de brandweerposten in Altena zijn er dan ook geen consequenties”, schrijven B&W aan AltenaLokaal.

“Wel kent de gemeente Altena één brandweervrijwilliger die een functie heeft in het droneteam en één brandweervrijwilliger die zowel repressief vrijwilligersmedewerker als ook lid van het oppervlakte reddingsteam is. Voor hen kan het mogelijk wel consequenties hebben.”

Veiligheid

Het college verwacht voor Altena geen negatieve gevolgen voor veiligheid van de inwoners van de gemeente.

“Iedere post in de gemeente Altena blijft zijn basistaken uitvoeren. Hiermee blijft een gelijkwaardig niveau van brandweerzorg gewaarborgd en heeft dit geen gevolgen voor de veiligheid.”

Verder volgt het college de landelijke ontwikkelingen en onderhoudt het hierover contact met de veiligheidsregio.