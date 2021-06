Bedankje van Weidevogelgroep Altena

Wim Straver van de gelijknamige firma in Almkerk neemt een taart in ontvangst.

ALTENA • Nu het broedseizoen ten einde loopt, is de Weidevogelgroep Altena deze week bij de onmisbare schakels langs geweest om hen te bedanken met een toepasselijke taart voor hún bijdrage de weidevogels ook dit jaar weer een beschermde broedomgeving te bieden.

Ook Wim Straver van de gelijknamige firma in Almkerk nam uit handen van Len Bruining en Rinus Punt een taart in ontvangst.

Dit broedseizoen hebben ruim 100 vrijwilligers zich in onze regio ingezet om de nesten van kieviten, scholeksters, wulpen, tureluurs en grutto’s op te zoeken. Van bijvoorbeeld de kieviten en de scholeksters, dat typische akkerbroeders zijn, leggen de vrijwilligers de eieren in een mandje, camoufleren dat wat en graven het enigszins in zodat de pullen later toch makkelijk in en uit het nest kunnen kruipen.

Gps

Ook wordt met gps de positie in een app gestopt en wordt voor extra attentiewaarde een stokje geplaatst.

Bij grasbroeders, zoals bijvoorbeeld de grutto, is het lastiger omdat de eieren na aanraking door mensen door de vogel niet verder worden bebroed. Dan blijft het bij markeren. Zo zijn de nesten zichtbaar gemaakt voor de agrariërs met hun zware machines. En daar is een nietig nestje met een broedende vogel erop natuurlijk geen partij voor.

Niet maaien

Als het om een perceel gras gaat, heeft het de voorkeur om een stuk gedurende een maand niet te maaien. Dat biedt de kuikens schuilgelegenheid waar de diertjes rustig in op kunnen groeien. De weidevogels kúnnen simpelweg niet zonder hun beschermers.

Maar het omgekeerde is net zo waar. Want je moet er toch niet aan denken dat we in onze weiden ooit geen weidevogels meer zien? Dan wordt het net zo’n droevige aanblik als een vaas zonder bloemen.