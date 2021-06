Pontje Steur gaat weer varen

WERKENDAM • Het vaarseizoen van Pontje Steur start op donderdag 1 juli.

Wandelaars en fietsers kunnen vanaf 10:00 uur die dag weer gebruikmaken van het pontje, dat vaart in de Biesbosch tussen Draepkilweg en ’t Kooike. Tot eind september vaart het pontje alle dagen van 10:00 uur tot 18:00 uur.

Pontje Steur vaart dit jaar voor het twintigste seizoen en brengt elk jaar weer meer fietsers en voetgangers naar de overkant van het Steurgat. Eigenlijk zou dit jaar het 21ste vaarseizoen zijn, maar door de coronapandemie heeft het pontje vorig jaar niet gevaren. Daarom start nu het twintigste seizoen.

De vrijwillige pontschippers geven graag informatie over de Biesbosch en alles wat er in de nabije omgeving te zien en te doen is. Reden genoeg voor elke recreant om wandel- of fietstocht ook via het pontje te laten lopen, om zo zelf deze plekjes te ontdekken en tegelijkertijd te genieten van een overtocht waarop de Biesbosch zich op z’n mooist laat zien.

Langere wachttijden

In verband met de coronamaatregelen is een beperkt aantal passanten per vaart mogelijk. Dit kan betekenen dat de wachttijden langer zijn. Daarnaast wordt alle passanten gevraagd zich aan de coronamaatregelen te houden en aanwijzingen van de schipper op te volgen.

Meer informatie over Pontje Steur is online te vinden. VVV Altena Biesbosch (Biesboschlinie) geeft graag verdere informatie.

biesboschlinie.com