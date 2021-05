Werkendam herdenkt slachtoffers brand, veel vlaggen halfstok

WERKENDAM • In Werkendam hangen donderdag veel vlaggen halfstok. Hiermee herdenkt het dorp de slachtoffers die gevallen zijn bij de grote brand afgelopen zondag, waarbij drie Litouwse mannen zijn omgekomen.

De brand woedde bij Hoogendoorn Maritieme Betimmeringen en Interieurbouw (MBI) aan de Beatrixhaven. Daar hangt een Nederlandse, maar ook een Litouwse vlag halfstok.

foto: Jurgen Versteeg

De brandlucht is nog steeds te ruiken in de haven. De schade is enorm. Met man en macht wordt er gewerkt om het bedrijf zo snel mogelijk weer op te bouwen.