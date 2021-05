Zeer grote brand in Beatrixhaven Werkendam

WERKENDAM • De brandweer is zondagmorgen rond 8:10 uur uitgerukt voor een grote uitslaande brand in een appartement boven een bedrijf aan de Beatrixhaven in Werkendam.

Omdat er kans op uitbreiding van bestaat zet de brandweer extra materieel in. De drone komt ook ter plaatse om (warmte)beelden van bovenaf te maken.

De brandweer heeft ook vier tankautospuiten, een hoogwerker en een blusboot ingezet om het vuur te bestrijden.

foto: Jurgen Versteeg

Veel rook

Inmiddels is opgeschaald naar GRIP 1. Er is sprake van veel rookontwikkeling en de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant adviseert ramen en deuren te sluiten.

De veiligheidsregio meldt ook dat er niemand in het pand aanwezig is. Er wordt nog wel gecheckt of er mensen binnen zijn. Ook de traumahelikopter is naar Werkendam gekomen.

Zeer grote #brand #Werkendam @gemeentealtena is opgeschaald naar GRIP 1. Om de brand van alle kanten te bestrijden wordt ook een blusboot ingezet. — Veiligheidsregio MWB (@VRMWB) May 2, 2021

P1 BZB-03 (Zeer gr. BR) (GRIP: 1) BR gebouw Beatrixhaven Werkendam 200081 https://t.co/ksDuegkkWn pic.twitter.com/nfOam7T0df — Jasper v.d Heerik ?? (@JaspervdHeerik) May 2, 2021