Coronasteun voor scoutinggroepen, Floreffehoeve en Park Veldzicht

REGIO • Wethouders Paula Jorritsma, Hans Tanis en Shah Sheikkariem hebben aan vijf organisaties die in coronatijd buitenactiviteiten organiseren voor de jeugd bloemen overhandigd.

Dat zijn kinderboerderij Floreffehoeve in Werkendam, Park Veldzicht in Genderen en de scoutinggroepen Altena, Hank en Loevestein. Ook ontvingen zij een eenmalige subsidie om hun activiteiten te blijven uitvoeren.

De scoutinggroepen van krijgen elk een subsidie van 2000 euro. Floreffehoeve en Park Veldzicht ontvangen eenmalig 10.000 euro.

Stil

Door corona is het stil op de Werkendamse kinderboerderij en bij Park Veldzicht. Geen kinderen, die spelen in de speeltuin of genieten van de dieren. De scoutinggroepen kunnen doorgaan met hun buitenactiviteiten, maar ook zij zien uit naar een meer ongedwongen spelen en ontmoeten.

Als het even kan met nieuwe leden en nieuwe begeleidende vrijwilligers. Hoopvol wordt uitgekeken naar de zomer om weer open te gaan en als vanouds activiteiten te organiseren.