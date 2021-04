Onbezorgd op avontuur met een camper van E&M Camperverhuur uit Giessen

GIESSEN • Huib Elshout van Zwaluw Reizen had al jaren het idee om te starten met camperverhuur. Dankzij corona is het er nu eindelijk van gekomen. De eerste gasten hebben al vakantie gevierd in een camper van E&M Camperverhuur.

Mensen een onbezorgde vakantie bezorgen, dat is de missie van E&M Camperverhuur. Ze hebben drie spiksplinternieuwe campers in de verhuur, die van alle gemakken zijn voorzien. Een eigen keuken, badkamer en toilet. En natuurlijk een fietsendrager zodat je altijd makkelijk even snel een boodschapje kan halen.

“We hebben goed en betrouwbaar materiaal. Want een camperreis moet een avontuur zijn, maar niet in die zin dat je op iedere standplaats gedoe hebt omdat iets niet werkt”, glimlacht Huib.

Familiebedrijf

Hij runt het bedrijf samen met zijn zoons Mike en Jordi. Mike studeerde bedrijfskunde en is consultant in de financiële dienstverlening. Jordi studeerde toerisme en was de laatste 3,5 jaar cabin attendent bij Tui. Door corona is hij tijdelijk niet in de lucht te vinden. Net zoals Huib en Diana Elshout door corona met Zwaluw Reizen al een jaar stil staan.

“Het is nog altijd onwerkelijk. Ik zit al 35 jaar in het personenvervoer, we hebben duizenden mensen per bus naar de mooiste vakantiebestemmingen gebracht en vele taxiritten gereden. En toen viel het opeens stil. Het positieve aan dit alles is dat we nu ruimte hebben om andere dingen te doen.”

Eigen bubbel

Zoals E&M Camperverhuur. De naam is afgeleid van de achternamen van Huib en Diana: Elshout en Maat. Het idee voor de nieuwe onderneming ontstond al in 2018, toen het gezin een camperreis door Amerika maakte.

Ze werden wakker aan de rand van de Grand Canyon, sliepen in bossen waar werd gewaarschuwd voor beren en vielen in slaap op een camperplaats op The Strip in Las Vegas. Ze genoten van de ultieme vrijheid en de luxe die de camper hen bood. Dat maakt een campervakantie zo ideaal, als je het hen vraagt.

“Je bent heel flexibel, je kan lang op één camping zitten, iedere dag verkassen of middenin de natuur overnachten als dat is toegestaan. Een camper brengt een stukje avontuur, terwijl je toch alles bij je hebt”, vertelt Mike.

Huib vervolgt: “En coronatechnisch is het fijn. Met een camper heb je je eigen bubbel. Je hebt je eigen toilet, douche en keuken. Dan kun je opeens nog heel veel doen, ook al is de horeca dicht. Zo kun je al heel vroeg in het seizoen op pad.”

Steeds meer jongeren

Ze vinden het mooi om de opmars van de camper te zien. Vroeger was het echt iets voor pensionado’s, maar de laatste jaren kiezen ook steeds meer jongeren voor een vakantiehuis op vier wielen. Daar komt bij dat het aantal camperfaciliteiten in Europa bijna met de maand toeneemt.

De drie vertellen met een grote glimlach over de nieuwe onderneming. Mike stort zich op de processen en de documenten, Jordi is van de marketing en klantbeleving terwijl Huib 35 jaar ervaring in het personenvervoer inbrengt. Ze zijn al bijna een jaar bezig met de voorbereidingen. In maart werden de campers geleverd en inmiddels zijn de eerste vakanties geboekt. Dat zien de drie als een groot compliment.

Huib: “We hebben fors geïnvesteerd en risico’s genomen, maar dat hoort bij ondernemen. Dat je dan het vertrouwen van klanten krijgt, dat is een groot compliment. We werken bij E&M Camperverhuur eigenlijk net zoals bij Zwaluw Reizen. Wij doen niet aan kleine lettertjes, maar hebben open contact, denken met onze klanten mee, adviseren en zijn bereikbaar. We bieden ook 24/7 pechhulp, mocht er onverhoopt iets misgaan. Dat is voor ons vanzelfsprekend. Wij willen mensen een onbezorgde vakantie bezorgen.”

www.emcamperverhuur.nl