Op Het Fundament is het Paasfeest gevierd in de openlucht

GENDEREN • Op CBS Het Fundament in Genderen is het Paasfeest gevierd in de openlucht. Alle groepen zaten -op gepaste afstand van elkaar- op het schoolplein en luisterden naar het opstandingsverhaal.

De Paasviering werd afgesloten met het zingen van ‘U zij de glorie’, dat werd begeleid door de leerlingen Sara, Benthe en Lianne.