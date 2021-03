Almkerkse bierbrouwers willen half uurtje met Mark Rutte: ‘Van levensbelang’

ALMKERK • Een half uurtje met de minister-president. Langer hebben Hans Anton en Clement Verschoor niet nodig om tot een regeling te komen die het voorbestaan van hun bierbrouwerij De Magistraat in Almkerk kan garanderen.

Dat schrijft het tweetal in een brief gericht aan Mark Rutte zelf, die woensdag op de post gaat naar Den Haag. Het schrijven wordt afgesloten met hun telefoonnummer, zodat Rutte gemakkelijk een afspraak met de bierbrouwers kan maken.

Met ziel en zaligheid

“Een half uurtje, meer tijd hoeft het niet te kosten. Maar dat half uurtje is wel van levensbelang voor het voortbestaan van een onderneming waar met ziel en zaligheid aan is gewerkt, die zorgt voor werkgelegenheid en die voorziet in een behoefte die bestaat bij jong en oud”, stellen Hans Anton en Clement Verschoor.

Ze pleiten voor maatwerk voor het ‘relatief kleine aantal gevallen’ van ondernemers dat buiten elke vorm van coronasteun valt. “Geloof het of niet Mark, als je eind 2019 je BV opricht met het plan op 19 maart 2020 te openen, dan val je buiten iedere regeling die in Den Haag is verzonnen!”

Lokale overheid

En: “Waarom krijgt de lokale overheid niet de bevoegdheid en dus ook de bijbehorende middelen om de inmiddels schrijnende gevallen te beoordelen en te helpen? Het zijn er echt niet veel per gemeente en ze doen het heel graag!”

Bierlokaal en bierbrouwerij De Magistraat zou vorig jaar op 19 maart officieel openen, maar door de coronapandemie werd die opening uitgesteld. Dat was in eerste instantie nog wel te overzien, schrijven de broers.

“Ondanks dat we een jaar continue hadden gebouwd aan onze bierbrouwerij met prachtig bierlokaal was de teleurstelling snel verwerkt. Blik naar voren, allemaal even doorbijten, dan kunnen we het gewone leven zo weer oppakken. We doen het tenslotte met z’n allen en de overheid gaat de ondernemers die hun zaak verplicht moeten sluiten helpen. Je houdt je hand niet op als ondernemer, maar op zo een korte termijn kun je ook geen alternatieve activiteit ontwikkelen. Als het nou een jaar of langer zou duren, zouden we gewoon iets anders gaan doen…”

Vervolgens bleek echter dat een bierbrouwerij, die door de lockdown geen enkele afzet meer had bij de horeca, niet de juiste SBI-code had om direct hulp te verkrijgen.

‘Onze fout’

“Later bleek ook dat bier in fusten, speciaal voor de horeca, geen voorraad is die vergoed zou worden. Geeft niks, er is ook nog zoiets als een TVL en een NOW-regeling. Zowel voor bierbrouwerij als voor het bierlokaal. Oh wacht, natuurlijk niet, dan moest je omzet hebben voor 1 maart 2020 en we hadden net al verteld dat we 19 maart zouden openen. Sorry Mark, onze fout. Jammer, maar het lijkt erop dat we 1 juni open mogen, dus rug recht en er tegenaan”, staat het cynisch.

Met veel enthousiasme probeerde De Magistraat er in de zomer het beste van te maken.

Vertrouwen

“Gelukkig was het prachtig weer, dus ondanks een beperkt bezoekersaantal en dus een beperkte omzet was de sfeer perfect. Het gaf vertrouwen dat we in de toekomst zonder beperkingen een gezond bedrijfsmodel hadden. Dan vergeet je de tijdelijke beperkingen snel, we doen het tenslotte samen. Het gaf zelfs de moed om een aantal mensen in vaste dienst aan te nemen. Zo makkelijk is het namelijk niet om echt goede mensen te vinden in de horeca, dus als je ze hebt moet je ze vasthouden.”

Toen kwam de tweede lockdown. In beginsel alleen voor de horeca – ‘die het meeste had geïnvesteerd in maatregelen om mensen op een zo veilig mogelijke manier bij elkaar te laten zijn, uiteraard op anderhalve meter afstand -, later ook voor andere ondernemingen.

Heel veel kosten

“Met allerlei maatregelen ter compensatie van alle mogelijke verliezen die ondernemers leden. Want alleen zo kun je het samen doen. Waarom we dan toch steeds cynischer worden? Omdat zowel onze brouwerij als ons bierlokaal zijn opgericht in 2019. Je moet wel, want je moet verbouwen, mensen aannemen, je zaak inrichten. Dat gaat allemaal niet in twee maanden tijd. Voordat je dus omzet kunt gaan maken gaat er een jaar aan vooraf waarin alleen maar kosten worden gemaakt, heel veel kosten.”

Inmiddels is Almkerkse broers de moed in de schoenen gezonken.

Hoogste tijd

“Het is in ieder geval zover dat wij niet meer kunnen luisteren naar welke minister dan ook die in één interview zegt dat we het samen moeten doen én dat ze helaas niet iedereen kunnen helpen. Dat kan wel, Mark, en daar is het nu de hoogste tijd voor!”