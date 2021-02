Puzzelruilbeurs bij Inlooppunt Werkendam

WERKENDAM • Via Inlooppunt Werkendam is sinds vorige week een puzzelruilbeurs actief.

Het blijkt, dat velen aan het puzzelen zijn geslagen in deze periode van veel thuisblijven. Maar wat doe je als je puzzel af is en de winkels nog dicht zijn? Bovendien is het nogal kostbaar om elke keer een nieuwe puzzel te moeten kopen.

Gelukkig biedt Marktplaats dan soms wel uitkomst, maar dat betekent weer afhalen op een aantal kilometers afstand. En niet iedereen is vaardig op internet.

In de buurt

Via het Inlooppunt Werkendam is er een oplossing in de buurt. Sinds vrijdag is de puzzelruilbeurs actief. Mensen kunnen een puzzel uitzoeken en meenemen. Brengen zij zelf een puzzel mee, dan is het gratis en wordt de meegebrachte puzzel (weer) opgenomen in het ruilbestand.

Brengen zij geen puzzel mee, dan kost het halen van een puzzel eenmalig 7,50 euro. Daarna kunnen mensen de puzzel weer inruilen voor een andere.

Reserveren

Zolang het inlooppunt nog gesloten is, kan men een puzzel reserveren via telefoonnummer 06-41025706 of via e-mailadres inlooppuntwerkendam@gmail.com.

Op een afgesproken tijdstip kan de ruil dan plaatsvinden op Raadhuislaan 1. Op dit adres zijn ook (complete en nette) puzzels welkom. Als het inlooppunt weer opent, wordt het ruilen mogelijk in d’Altenaer op woensdag- of vrijdagmorgen.

Om het puzzelbestand te bekijken kunnen mensen terecht op de website. Bij wie aan huis gebonden is, kan de puzzel in Werkendam ook gebracht worden.

www.inloopwerkendam.nl