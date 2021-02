Eerste aflevering Masked Almkerker al meer dan 1200 keer bekeken

ALMKERK • Ruim 175 mensen zaten vrijdagavond te wachten, totdat de eerste aflevering van The Masked Almkerker online kwam.

Ondertussen is de video al ruim 1200 keer bekeken, met ruim 800 unieke kijkers.

“Ondanks dat we de aflevering zelf al meerdere malen hebben gezien, zaten we als organisatie toch vol spanning te kijken”, zegt Pim van de Nieuwenhuijzen van de activiteitencommissie van voetbalvereniging Almkerk.

“Het was leuk om alle reacties te horen en daarnaast zijn al veel verschillende namen de revue gepasseerd.”

Een paar weken geleden was het zover. Geheel volgens de coronamaatregelen, zijn alle kandidaten een voor een langs gekomen en zijn de afleveringen opgenomen.

Wijkagent

Ook Job van Breugel, voormalig wijkagent in Almkerk, is een avond langskomen voor een ondervraging met alle kandidaten.

De club zendt komende vrijdag de tweede aflevering van The Masked Almkerker uit via YouTube, de eigen website en socialmediakanalen.



De serie is geïnspireerd door het televisieprogramma The Masked Singer, waar bekende Nederlanders met een masker op zingen en de jury moet raden wie er onder het masker zit.

Hints

Dagelijks rond etenstijd komt een hint om The Masked Almkerker te ontmaskeren online, die zal helpen met het puzzelen naar de juiste naam. Er zullen per kandidaat drie hints voorbij komen: een voorwerp, een locatie en een TikTok-filmpje.

Meespelen

Op zaterdag 27 februari en zaterdag 6 maart kan iedereen die mee wil spelen voor 3 euro bij vv Almkerk tussen 10:00 en 14:00 uur een antwoordenblad kopen.

Ze krijgen hierbij ook een extra hint van één kandidaat naar keuze.

“Door mee te spelen steun je de activiteitencommissie en zorg je er voor dat er meer leuke activiteiten georganiseerd kunnen worden”, laat Van de Nieuwenhuijzen weten.

https://www.vvalmkerk.nl/