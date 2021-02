Gemeente Altena vraagt begrip voor gladheidsbestrijding: ‘Een lastige opdracht’

ALTENA • De gemeente Altena doet samen met lokale aannemers ‘alles wat in haar macht ligt’ om de wegen zo veilig mogelijk te maken.

Dat is met deze hoeveelheid sneeuw en strenge vorst een ‘lastige opdracht’, schrijft Altena woensdag op haar website. “Wij verwachten dat door de steeds strengere vorst lang niet alle wegen schoon te krijgen zijn in de komende dagen. We hopen op uw begrip tijdens deze omstandigheden”, staat te lezen.

Altena kreeg de afgelopen dagen veel meldingen en opmerkingen over de gladheidsbestrijding of overlast door de sneeuw. “Door de grote hoeveelheid meldingen kunnen we helaas niet op alle meldingen inhoudelijk reageren.”

Twintig sneeuwauto’s

Met twintig sneeuwauto’s wordt in ploegendienst dag en nacht gewerkt, beschrijft Altena verder.

“Onze medewerkers zetten zich al sinds zaterdagmiddag maximaal in om de doorgaande routes en fietspaden begaanbaar te houden. We doen dit op basis van de vastgestelde strooiroutes. We werken in meerdere ploegen samen met diverse lokale aannemers.”

Door de ‘zeer strenge winterse omstandigheden’ lukt het niet om de wegen sneeuw- en ijsvrij te krijgen, aldus de gemeente.

Zout

“We hebben heel veel zout gestrooid. Het gestrooide zout werkt maar zeer beperkt, omdat de temperatuur onder de min 6 graden Celsius ligt. Daar komt nog bij dat er weinig verkeer op de weg is. Daardoor is het effect van het zout op sneeuw en ijs nog beperkter. Er is maar weinig verkeer door corona en door de oproep om thuis te blijven.”

Kwetsbare plekken worden wel zoveel mogelijk sneeuwvrij gemaakt, zoals begraafplaatsen, openbaar vervoervoorzieningen en openbare gebouwen, maar ook sneeuwduinen op diverse plekken.

“Meldingen over extreem gevaarlijke, acute of uitzonderlijke gevallen pakken we vanzelfsprekend direct op, zoals bijvoorbeeld het sneeuw- en ijsvrij maken van een route voor een begrafenisstoet”, aldus de gemeente.