Vernielers van speeltuinbordje in Genderen hebben spijt en vergoeden schade

GENDEREN • De personen die voor de kerst het bordje in het speeltuintje in Genderen hebben vernield hebben spijt en hebben 75 euro gelapt voor een nieuw bordje.

Genderenaar en CDA-raadslid Arno Bouman meldde het zaterdagmorgen als een ‘positief bericht voor het weekend’.

Hij had na de vernieling ook een bericht op Facebook geplaatst waarin hij zijn afkeuring uitsprak en hij de daders vroeg of ze ‘zo sportief zouden willen zijn’ om zich bij hem te melden.

“En jawel, afgelopen week is er een envelop bij mij in de brievenbus gestopt met een brief met daarbij 75 euro. De daders hebben spijt, en bieden excuses aan”, schrijft Bouman, die ‘oprecht blij’ is met deze reactie.

In de brief tonen de daders hun berouw. Foto: Facebook Arno Bouman

“We gaan er met de gemeente Altena nu voor zorgen dat er natuurlijk zo snel mogelijk een nieuw bordje komt te hangen”, aldus Bouman.