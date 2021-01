Gemeente: ‘Jaarwisseling in Altena beheerst verlopen’

ALTENA • Ondanks diverse incidenten verspreid over verschillende kernen, is de jaarwisseling in Altena beheerst verlopen, laat de gemeente vrijdagmorgen weten.

De hulpdiensten hebben hun werk ongehinderd kunnen doen. De geldende noodverordening in Veen is, op een enkele verstoring na, goed opgevolgd. De materiele schade is nog niet in beeld. De komende weken wordt de schade in de hele gemeente geïnventariseerd.

“We hebben een onrustige week achter de rug”, zegt burgemeester Egbert Lichtenberg.

“Een week waarin inzet van politie noodzakelijk was om de rust te bewaren. Ook in deze oudejaarsnacht hebben de hulpdiensten een aantal malen opgetreden. De vrijwilligers van de brandweer zijn veel in touw geweest om vuren met sloopauto’s en andere branden met bijvoorbeeld hout en autobanden te blussen. Mijn waardering voor hen is groot. Zij zorgen op vrijwillige basis voor onze veiligheid. Ook de inzet van de politie was de afgelopen dagen enorm. Met man en macht hebben zij incidenten snel gesmoord en verhinderd dat relatief kleine gebeurtenissen zijn geëscaleerd.”

Zeer onwenselijk

Dat neemt niet weg dat alles wat er de afgelopen dagen is gebeurd ‘zeer onwenselijk’ is, stelt Lichtenberg.

“De maatschappelijke onrust en de maatschappelijk kosten zijn buitenproportioneel. De feestdagen en de jaarwisseling zijn momenten van verbinding en samenzijn. In deze coronatijd was dat voor ons allemaal al een extra moeilijke opgave. Het veroorzaken van onrust op welke manier dan ook en het instant houden van ongewenste gebruiken, draagt niet bij aan ons gevoel van veiligheid en saamhorigheid. En juist aan dat gevoel hebben wij nu behoefte. Dit gezegd hebbende wil ik ook benadrukken dat vele inwoners van Altena in kleine kring, op een nette manier en volgens de coronarichtlijnen oud en nieuw hebben gevierd. Dank daarvoor.”

Noodverordening

De geldende noodverordening voor Veen is overigens nog steeds van kracht. Dat betekent onder meer dat mensen die niets te zoeken hebben in het dorp, niet welkom zijn en dat samenscholen met meer dan twee personen is verboden.