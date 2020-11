Eerste aanvragers hebben coronasteun Lions binnen

WERKENDAM • Lions Club Werkendam heeft inmiddels aan tien aanvragers die hadden aangeklopt bij het Lucky Lion Altena Corona Hulpfonds een bedrag uitgekeerd.

Zo kreeg de Stichting Vishaler DD 13 uit Woudrichem een bedrag. Deze heeft nauwelijks kunnen uitvaren deze zomer en liep veel inkomsten mis. Maar de kosten gaan door.

De Avond4daagse in Werkendam kon niet doorgaan, maar maakte wel kosten en wil volgend jaar iets extra’s doen voor alle deelnemers.

Andels Fanfare Corps (AFC) uit Andel mist veel inkomsten door het niet doorgaan van optredens en wil graag ook verder gaan met opleiding van de jeugd.

Het OVO-geboud in Oudendijk, een dorpshuis zonder subsidie, derft veel huurinkomsten en wil iets doen voor de gebruikers.

Jongerencentrum De Pomp in Almkerk probeert in deze tijd de jeugd te verbinden en onderhoudt nu de contacten via livestreams en andere online activiteiten.

School

Stichting Olopikidong‘oe in Andel steunt een school in Kenya met haar stroomvoorziening door middel van zonnepanelen, maar kan nu nauwelijks geld inzamelen. De Stichting Vrienden van het Kornhuys in Dussen wil graag in deze corona tijd een snoezelruimte creëren voor de bewoners.

De sponsorcommissie van Stichting de Bloesemhoff wil voor de toekomstige dertien bewoners van de woonvoorziening in Andel helpen met de aankleding van de centrale ruimtes en de tuin. De 25 werknemers van ’n Tikkie Anders uit Sleeuwijk krijgen een presentje voor de feestdagen.

En De Zonnebloem in Nieuwendijk en Almkerk kan zelf nu geen acties doen en gebruikt de gift om toch iets te kunnen betekenen voor haar gasten.

Tot nu toe heeft Lions Club Werkendam 25 aanvragen binnen gekregen. De resterende aanvragen worden nu bekeken door de Goede Doelen Commissie van de Lions Club Werkendam.

10.000 euro

Het Lucky Lion Altena Corona Hulpfonds stelt een bedrag van in totaal 10.000 euro beschikbaar. Uit dit fonds wordt na goedkeuring een bedrag van 250 euro tot een maximum van 1000 euro per aanvrager toegekend.

Wie nog in aanmerking wil komen, kan een e-mail sturen aan werkendam@lions.nl. De uiterste aanmelddatum is 26 november.

www.werkendam.lions.nl