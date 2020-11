Wijk en Aalburger stuurt Wartburg-verzameling na 30 jaar terug naar Duitsland

WIJK EN AALBURG • Johan Vos, transporteur en eigenaar van een handelsonderneming, houdt van bijzondere handel. De Wijk en Aalburger koopt soms dingen waarvan een ander zegt: wat moet je ermee? Maar die handelsgeest brengt soms verrassende dingen op zijn pad. Zo kwam hij enige tijd terug in het bezit van een aantal auto’s van de merken Trabant en Wartburg uit het DDR-tijdperk.

“Af en toe loop je tegen een groot avontuur aan”, lacht Vos. “Van een verzamelaar hier uit de buurt kocht ik ruim drie en een half jaar jaar geleden vier Trabantjes, vier Wartburgs, drie oude Dafjes en twee oude Saabs. In totaal dertien auto’s, plus daarbij nog eens voor zeven auto’s aan onderdelen.”

Liefhebber

Vos is een liefhebber van oldtimers. Het paste dus wel in zijn straatje. Hij stalde alles bij zijn moeder in de grote schuur, want zoveel plaats had hijzelf aan zijn huisadres niet.

‘De handel’ zag er niet fraai uit. Hij moest het spul fatsoeneren en alle onderdelen uitzoeken om er echt handel van te kunnen maken. De Trabantjes gingen vervolgens vlot van de hand. Een Saab, twee Dafjes en een Wartburg ook.

“Maar voor drie overgebleven Wartburgs, die uiteindelijk ook schoon op een rijtje op een koper stonden te achten, was er totaal geen interesse”, vertelt Vos, die zelf één Saab en één Dafje in eigen beheer hield.

“Het zijn auto’s die tussen 1955 en 1965 zijn gemaakt. Het zijn echte blikken auto’s met een driecilinder-tweetaktmotor. Ik heb ze op vele plaatsen aangeboden zelfs aan de Blauwe Walm, de club van de Trabantjes. Maar het werd telkens niks.”

Geduld

Een echte handelaar zoals Johan Vos heeft echter geduld. Vorige week had hij dan eindelijk uit onverwachte hoek beet.

“Ik ben gaan adverteren in een Duits autoblad en daarop werd gereageerd. Een verzamelaar uit Limbach in voormalig Oost-Duitsland las het en toonde gelijk interesse. Hij heeft alles opgekocht. Ook alle losse onderdelen. Vorige week is er een grote oplegger gekomen en is alles weggegaan.”

De Wartburgs, die oorspronkelijk in de DDR als chique auto’s door het leven gingen, omdat ze duurder waren dan een Trabant, zijn dus terug naar hun geboorteland.

“Dat is een leuke bijkomstigheid. Na dertig jaar zijn ze weer terug op hun geboortegrond. Ja, soms moet je geduld hebben, zie je wel. Dat is nu eenmaal zo met handel. Ik heb er feitelijk drie en een half jaar over gedaan om ze te verkopen”, zegt hij met een glimlach. Hij wil niet vertellen of het winstgevend was, maar zijn pretoogjes verraden veel.

Bijzondere dingen

Het in- en verkopen van dingen met een apart verhaal ligt Vos wel. “Ik koop graag bijzondere dingen. Ik heb ook eens een bijzonder koetsje gekocht. Daar liep ik zo tegenaan en dan zie ik voorts wel hoe het afloopt.”

Zo verkoopt hij ook nog steeds allerlei radiateurs voor diverse auto’s.