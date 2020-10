3FM wandelt vanwege corona toch niet door Altena

ALTENA • De dj’s van 3FM lopen in december toch niet door Altena tijdens de actie Serious Request: The Lifeline 2020.

“De dj’s gaan niet meer van Roermond naar Zwolle lopen, omdat dat door de huidige omstandigheden helaas onverantwoord is”, laat de radiozender weten.

Met 3FM Serious Request: The Lifeline 2020 komt 3FM dit jaar in actie voor het Rode Kruis dat medische hulpverleners ontlast en verspreiding van corona tegengaat.

In de week voor kerst, van 18 tot en met 24 december, zetten drie dj-teams zich in om geld in te zamelen voor het Rode Kruis.