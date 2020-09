Werkendamse school te zien in tv-programma over pesten

WERKENDAM • De Burgemeester Sigmondschool in Werkendam is woensdag te zien tijdens het tv-programma De Plaagmuur.

In de Week tegen Pesten zendt de EO het nieuwe programma De Plaagmuur uit. Het is de opvolger van het met een Gouden Roos bekroonde programma De Anti Pest Club.

De Sigmondschool uit Werkendam doet dit jaar mee met dit nieuwe tv-programma.



Briefje

Dit jaar schrijven de kinderen hun eigen ervaringen met pesten op een briefje en stoppen deze in de plaagmuur. Deze ervaringen zijn ervaringen die kinderen soms op school, maar zeker ook buiten school opgedaan hebben.

Samen met presentator Elbert Smelt denken de klasgenoten na over hoe ze het pesten voorgoed gedag gaan zeggen.



De Werkendamse basisschool is door de EO benaderd om met het programma mee te doen en de school heeft besloten dit te doen, omdat het passend is bij de visie die zij heeft.

Kanjerschool

"Wij zijn een Kanjerschool en voor ons is het belangrijk hoe kinderen met elkaar omgaan. Het doel is onder andere dat kinderen zich veilig voelen en durven zichzelf te zijn", laat het team van de school weten.

"Door met elkaar in gesprek te blijven gaan kunnen wij hiervoor zorgen. In het leven kunnen zich situaties voordoen die als negatief ervaren kunnen worden, maar door hierover te praten en daar eerlijk en open over te zijn, zorg je ervoor dat er begrip kan komen voor de ander. Dan is er een ingang. De Plaagmuur past daarom ook zo mooi binnen onze visie. We zien dat de klas nog dichter tot elkaar is gekomen, de kinderen elkaar nog beter begrijpen en de sfeer heel prettig is."

De uitzending van De Plaagmuur wordt woensdag 23 september om 17:50 uur uitgezonden op NPO 3.