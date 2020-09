VVD: ‘Wuif verzoek om zondagopenstelling niet gelijk weg’

ALTENA • Ondernemers in Altena moeten de vrijheid krijgen om ook op zondag hun zaak te kunnen openen, vindt de VVD. De partij vraagt het college om verzoeken voor zondagopenstelling niet op voorhand af te wijzen.

Als het aan VVD-raadslid Robert van Dijk ligt, zouden ondernemers die op zondag open willen in ieder geval goed gehoord moeten worden door het college. “Zeker als ze een goed verhaal en goede argumenten hebben. Wuif niet ieder verzoek om zondagopenstelling meteen weg. Nu wordt er te makkelijk gewezen naar de afspraken in het coalitieakkoord.”

Vrijheid

Tijdens de volgende gemeenteraadsvergadering dient de VVD een motie in ‘om de dialoog wat verder te openen’, zoals Van Dijk het omschrijft. “Wij hameren op de vrijheid van de ondernemers zelf. Ze hoeven niet op zondag open, maar laat ze tenminste zelf kiezen.”

In het voorstel om de winkeltijden voor de hele gemeente Altena gelijk te trekken biedt het college weinig ruimte om op zondag de deuren te openen voor winkelend publiek.

Op Nieuwjaarsdag, Tweede Paasdag, Hemelvaartsdag en Tweede Pinksterdag mogen winkels wel open, behalve als deze dagen op een zondag vallen. Het college komt hiermee tegemoet aan verzoeken daartoe die ‘regelmatig’ gedaan worden door ondernemers, zo staat in het raadsvoorstel.

Woudrichemse vesting

Alleen voor de Woudrichemse vesting geldt voor de zondag een uitzondering, terwijl volgens Van Dijk ook ondernemers in bijvoorbeeld Almkerk en Sleeuwijk, zoals supermarkt Albert Heijn, wel open zouden willen op deze dag.

Tijdens het debat over het voorstel afgelopen week werd het hem niet duidelijk waarom dat nu niet gaat, vertelt hij. “Wat is nou de reden dat winkels in de rest van Altena niet open mogen op zondag? Dat zou ik nu wel eens van wethouder Van Oosten willen weten. En dan wil ik niet het simpele antwoord dat het zo in het coalitieakkoord staat.”

AltenaLokaal en Progressief Altena

Want daar wringt voor de VVD de schoen. Met de SGP en ook het CDA in de coalitie is het geen verrassing dat Altena de zondagsrust respecteert, maar Van Dijk hoopt dat hij straks met zijn motie raadsleden van AltenaLokaal en Progressief Altena aan zijn zijde vindt.

“Ik begrijp dat het bij het opstellen van een coalitieakkoord geven en nemen is, maar door zich op dit onderwerp aan de afspraken te houden, verloochenen AltenaLokaal en Progressief Altena hun achterban. Daar zal ik ze ook op aanspreken. De VVD staat op dit moment alleen tegen een soort blok. We zijn de enige partij die openlijk uitspreekt vóór zondagopenstelling.”

Progressief Altena en AltenaLokaal zijn echter niet van plan de motie van Van Dijk te steunen. “Van mij mogen winkels op zondag gerust open, hoor. Maar waar de VVD denk ik aan voorbij gaat is dat heel veel ondernemers dan helemaal niet open wíllen”, zegt Kees de Waal, fractievoorzitter van Progressief Altena.

“En in feite veranderen de winkeltijden met het nieuwe raadsvoorstel niet. De situatie was al zo.”

Duurzaamheid

Daarnaast vindt hij het niet waard om vanwege dit onderwerp de coalitie op het spel te zetten.

“Voor de SGP en het CDA is zondagopenstelling een breekpunt, voor ons niet. Binnen het coalitieakkoord zijn ook afspraken gemaakt over zaken die Progressief Altena belangrijk vindt, zoals bijvoorbeeld op sociaal gebied en duurzaamheid. Door onze inbreng is op die vlakken toch wat beweging.”

Onzin

Dat AltenaLokaal de achterban zou verloochenen door winkels op zondag dicht te houden, noemt fractievoorzitter Philip den Haan ‘onzin’.

“Ik vind het nogal populistisch om dit te roepen. Het is niet zo dat wij een achterban hebben van ondernemers die per se op zondag open willen. We hebben in Aalburg, Woudrichem en Werkendam ons oor te luister gelegd en een meerderheid van ondernemers en winkeliers wil helemaal niet open op zondag.”

Den Haan hecht met zijn partij aan ‘informatiegestuurd’ werken.

Te weinig animo

“Nu is er simpelweg te weinig animo voor en dan moet je het niet doen. Maar als er op later moment geluiden zijn dat ondernemers op zondag toch de deuren willen openen, dan moeten we kijken of we maatwerk kunnen bieden. Maar niet op basis van één brief, want dit betekent nogal wat voor de gemeenschap in Altena. En dat weten ondernemers ook. De motie van de VVD komt nu te vroeg.”

