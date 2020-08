Burgemeester en wethouder testen St. Ayles Skiff bij WSV Woudrichem

Proefroeien in een St Ayles Skiff bij WSV Woudrichem. (Foto: WSV Woudrichem)

WOUDRICHEM • Burgemeester Egbert Lichtenberg en Wethouder Peter van der Ven (gemeente Altena) en meer belangstellenden hebben zaterdag in een St. Ayles Skiff geroeid.

Watersportvereniging Woudrichem organiseerde een proefroeidag. Er werden drie skiffs beschikbaar gesteld en onder begeleiding van ervaren roeiers werd kennisgemaakt met de techniek van het roeien in een skiff.

Bouw

Inwoners van Sleeuwijk zijn begin dit jaar gestart met de bouw van een St Ayles Skiff. De gemeente Altena is samen met de Rabobank hoofdsponsor van deze skiff. Het idee is, dat de 21 dorpskernen per dorpskern een eigen roeisloep bouwen. Vervolgens organiseert iedere dorpskern een regatta (roeiwedstrijd). Hiermee stimuleren zij de verbondenheid tussen de inwoners uit de verschillende dorpskernen, bedrijven en overheid.

Oktober gereed

De verwachting is dat de skiff van Sleeuwijk in oktober gereed zal zijn. Onder de deelnemers van het proefroeien waren onder meer burgemeester Egbert Lichtenberg en wethouder Peter van der Ven (gemeente Altena).

Wie de voortgang van de bouw van de skiff Sleeuwijk wil volgen en/of bereid is tot sponsoring, kan contact opnemen met Pim Kamstra (06-22424560 of pim@factorylab.nl).