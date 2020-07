Geen lokale mkb-toets in Altena

ALTENA • Altena gaat geen lokale mkb-toets invoeren, schrijft het college in de beantwoording van schriftelijke vragen van de SGP.

MKB-Nederland heeft alle gemeenten opgeroepen om in navolging van het kabinet ook lokaal deze toets in te voeren. De mkb-toets moet ervoor zorgen dat maatregelen en gemeentelijk beleid (beter) uitvoerbaar worden voor kleine en middelgrote bedrijven.

Met name kleinere bedrijven zijn hier veel tijd aan kwijt, aldus SGP'er Theo Meijboom.

Veel organisatie

“Wij erkennen het belang dat gemakkelijk uitvoerbare regels bijdragen aan een goed ondernemersklimaat, een gelijk speelveld (door hogere naleving), het innovatievermogen en de groeipotentie van bedrijven en daarmee de werkgelegenheid. De mkb-toets zoals voorgesteld door MKB-Nederland kan daaraan zeker bijdragen, maar vraagt veel (administratieve) organisatie bij de implementatie ervan”, schrijven burgemeester en wethouders.

“Bovendien zijn wij van mening dat de wijze waarop we als gemeente Altena een goede dienstverlening aan onze ondernemers willen realiseren aansluit bij de doelstellingen die MKB-Nederland voor ogen heeft met de mkb-toets. We geven er daarom op dit moment de voorkeur aan om deze lijn door te zetten in plaats weer een nieuw instrument daaraan toe te voegen.”

Altena heeft al een team Ondernemen, waar ondernemers met vragen terecht kunnen en twee accountmanagers Bedrijven, die het eerste gemeentelijke aanspreekpunt vormen en de ‘verbindende schakel’ zijn tussen ondernemers, bedrijven en de gemeente.

Ook is dit voorjaar Ondernemershuis Altena online gegaan.