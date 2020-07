Noodzakelijk onderhoud voor De Almgaard en d’Uylenborch

ALMKERK • Nu de komst van de brede school in Almkerk nog zo'n drie jaar op zich laat wachten, worden aan basisscholen De Almgaard en d'Uylenborch de noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd.

Bij d'Uylenborch wordt de zonwering gerepareerd en het schoolplein aangepakt. De Almgaard krijgt vanwege de stijging van het aantal leerlingen tijdelijk extra lokalen. Ook staat de vloer van de toiletten op de klussenlijst.

Met de tijdelijke huisvesting en het onderhoud is in totaal zo’n 160.000 euro gemoeid, schrijft het college in een brief aan de gemeenteraad. Het gaat om geld dat nog niet in de begroting is opgenomen.

Niet worden uitgesteld

“Bij het opstellen van de begroting 2020 was nog niet voorzien dat de realisatie van de brede school Almkerk met zo’n drie jaar vertraagd zou worden. Dit is pas in maart duidelijk geworden. Gezien het huidige aantal leerlingen van De Almgaard en de voorziene groei van het aantal leerlingen, kan de realisatie van de tijdelijke uitbreiding ook niet uitgesteld worden”, aldus B&W.

De kosten worden meegenomen in het integrale huisvestingsplan (IHP), dat dit najaar door de gemeenteraad wordt behandeld.