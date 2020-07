Ondanks dat auto's steeds veiliger worden zal de premie van autoverzekering de komende jaren alleen maar stijgen. Hoe kan het toch dat autoverzekeringen steeds verlies gevender worden? Uit het rapport van Moving Forward in Mobility van CED blijkt dat verzekeraars op iedere euro premie gemiddeld 22 cent toeleggen. Hoe dat kan en welke impact dat heeft op de premies vertellen wij hieronder.

Oorzaken premiestijgingen

Er zijn diverse oorzaken aan te dragen voor de premiestijging van autoverzekeringen, namelijk;

Steeds meer auto's op de weg

Als het goed gaat met de Nederlandse economie, dan zie je dat ook duidelijk op de weg. Er zijn ongeveer 9,5 miljoen auto’s en dat aantal groeit ieder jaar. Per 100 huishoudens zijn er 94 auto’s. De verwachting is dat het autobezit pas in 2025 zal afnemen. Over het algemeen geldt; hoe meer auto’s op de weg, hoe groter de kans op ongelukken.

Steeds meer aanrijdingen en hoge schades

Een paar jaar geleden steeg het aantal aanrijdingen met 10 procent. En volgens het CBS waren er in 2018 maar liefst 11 procent meer dodelijke ongelukken in het verkeer dan het jaar daarvoor. Aanrijdingen zijn de grootste factor in de schadelast van verzekeraars. De toename heeft niet alleen te maken met de toegenomen drukte op de weg, maar ook het smartphone gebruik.

Smartphone gebruik achter het stuur zorgt voor meer ongelukken

Op de weg zie je veel bestuurders met de smartphone achter het stuur zitten. Even een appje beantwoorden, een belletje plegen, de route checken of een mailtje beantwoorden. Het lijkt heel gewoon en soms wellicht zelfs onschuldig. Maar de afleiding door smartphones is een van de belangrijkste oorzaken van aanrijdingen.

Om het gebruik van de smartphone achter het stuur te verminderen, neemt de overheid verschillende maatregelen. Betrapt de politie je met telefoon achter het stuur, dan kun je een boete verwachten van enkele honderden euro’s. Ook komen er speciale camera’s die smartphonegebruik achter het stuur moeten detecteren.

Weersomstandigheden veranderen. Steeds vaker extreem weer

Je zult het zelf ook gemerkt hebben, de weersomstandigheden veranderen en we krijgen steeds meer te maken met extreem weer. Veel vaker ervaren we enorme regen- en hoosbuien die leiden tot overstromingen, hebben we last van extreem harde wind of van hagelbuien. Het aantal schades neemt hierdoor ook toe, wat weer drukt op de schadelast van verzekeraars.

Reparaties worden duurder, door nieuwe technische snufjes in de auto's

Doordat alle nieuwe auto’s worden voorzien van de nieuwste technische snufjes, wordt het repareren van auto’s steeds duurder. Denk aan alle schermen in de auto, zelfrijdende mogelijkheden, het zelf kunnen inparkeren van de auto, extra geluidsystemen en ga zo maar door. De onderdelen ten behoeve van de reparatie zijn logischerwijs een stuk duurder dan standaard onderdelen.

Stijging autopremies

Doordat verzekeraars te maken krijgen met steeds hogere kosten en meer schades zijn zij genoodzaakt om de premies te verhogen. Iedere verzekeraar moet voldoen aan een solvabiliteit richtlijn, opgelegd door de toezichthouder. De solvabiliteit geeft aan of een organisatie in staat is om op korte en lange termijn aan betalings- en aflossingsverplichtingen te voldoen. Om de solvabiliteit te kunnen blijven waarborgen moeten de verzekeraars een buffer opbouwen en de premies verhogen. Niet fijn voor de consument, maar wel noodzakelijk.

Omdat iedere verzekeraar op een ander solvabiliteitsniveau zit, verschilt het per verzekeraar hoeveel de premies stijgen. Het vergelijken van autoverzekeringen is daarom erg belangrijk. Een goedkope autoverzekering vergelijken is tegenwoordig makkelijker dan ooit. Via vergelijkingssites kun je de verschillen tussen verzekeraars zien en overstappen naar de verzekeraar die op dat moment de beste autoverzekering heeft.