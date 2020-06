Kringloopcentrum Altena gaat textiel inzamelen

ALMKERK • Kringloopcentrum Altena in Almkerk zorgt vanaf de zomer voor de textielinzameling in de gemeente.

Het contract met de huidige textielinzamelaar loopt af.

"Door de textielinzameling onder te brengen bij het kringloopcentrum dragen we bij aan meerdere doelen", zegt wethouder Roland van Vugt.

Duurzaam

"Hergebruik van kleding door lokale verkoop is duurzaam. We bieden onze inwoners de kans gedragen goede kleding in de buurt aan te schaffen. Ook kan het kringloopcentrum op deze manier werk- en dagbesteding bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.”

In de loop van de zomer worden de huidige textielcontainers in de gemeente vervangen door blauwe containers van het kringloopcentrum. De containers komen op andere plekken dan de huidige, laat de gemeente weten.

"Door de textielcontainers bij scholen, sportvelden en winkels te plaatsen hopen we vervuiling tegen te gaan. We zien namelijk regelmatige ander afval dan textiel in de containers. Dit zorgt voor extra kosten, omdat dit afval op een andere manier afgevoerd moet worden. Ook raakt de aangeboden kleding vervuild en is dan niet meer geschikt voor hergebruik of recycling."