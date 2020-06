Gerard Hardeman leeft 45 jaar als bakker

WIJK EN AALBURG • Gerard Hardeman werkt dit jaar 45 jaar als bakker. Een mijlpaal die niet onopgemerkt voorbij kan gaan. "Ik heb geen baan als bakker, ik leef als bakker."

Nu is Gerard Hardeman behalve biologisch bakker en docent ook ras-verteller, dus een terugblik is zo opgetekend.

"Op de middelbare school had ik moeite mijn draai te vinden, dus kwam ik al jong in de bakkerij van mijn vader terecht. Hij was een harde werker, die wist wat hij deed, mij veel leerde en ook hielp in het leven. Mijn vader hield ervan de dingen te doen zoals hij ze altijd deed. Ik ben altijd op zoek naar lekkerder brood, slimmere methoden en een mooier resultaat. Daar begrepen wij elkaar dus niet zo goed. Toen ik op mijn twintigste de bakkerij kon overnemen, heb ik niet geaarzeld en nam ik de sprong in het diepe."

Naar Wijk en Aalburg

In 1996 verhuisde Gerard met zijn kinderen Marko en Linda naar Wijk en Aalburg. Daar leerde hij ook zijn vrouw Suus beter kennen.

"Ik ben echt een gelukkig mens, zij wilde met mij verder. Ook in de bakkerij", vertelt hij daarover.

"Suus luistert naar de vragen van onze klanten. Ook toen al vroegen die naar ander brood. Zonder gluten of juist met haver, maar dan zonder toevoegingen. Die geluiden hielden aan. Het was dan ook Suus die met het idee kwam om biologisch te gaan werken. Die overstap was ingewikkeld. Want waar haal je dan het goede meel vandaan? Het antwoord kwam met een bericht van de firma Koopmans, die liet weten dat ze voortaan ook biologisch meel kond leveren. Dat meel heb ik direct laten komen, met de kanttekening vanuit Koopmans: ‘Er valt niet mee te bakken.’ Dat laat ik me natuurlijk niet zeggen. Maar ook ik was verrast over wat er uit de oven kwam. Mooier brood dan ooit. De heren van Koopmans stonden die ochtend direct in onze winkel, want dat wilden ze zien. Ik heb veel te danken aan hun hulp."

Open

De bakkerij van Suus en Gerard is open. Letterlijk, omdat je altijd de bakkerij in kunt lopen om achter de schermen te kijken, maar ook open voor mensen die willen leren bakken.

"Dus de start van de Dutch Organic Baking School in 2018 was voor mij en oud-medewerker en nu mede-eigenaar Corianne Vos een logisch vervolg. We stonden kort voor de uitbraak van corona op het punt om in het Midden-Oosten een dependance op te zetten. We moeten even afwachten hoe we straks die draad weer oppakken."

Ondertussen werkt Hardeman op zijn 62e nog dagelijks in de bakkerij: ‘Dat houdt mij fit. En bovendien ben je nooit uitgeleerd of klaar met ontdekken."