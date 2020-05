Burgemeester over Hemelvaartsdag: 'Op strandjes en in Biesbosch te druk'

ALTENA • Ook in Altena trokken mensen er op Hemelvaartsdag massaal op uit. Ondanks de oproep van het kabinet om drukke plaatsen te vermijden was het volgens burgemeester Egbert Lichtenberg met name in de Biesbosch en op de strandjes in de gemeente 'te druk'.

"Het was prachtig weer, dus ik begrijp de wens van de mensen om naar buiten te willen", zegt Lichtenberg in een reactie.

Zwembaden

"Het is fijn dat er langzaam maar zeker weer meer mogelijk is. Over niet al te lange tijd gaan de zwembaden weer open en zijn er wat meer mogelijkheden om de vrije tijd door te brengen. De druk op de strandjes neemt dan ook af", verwacht hij.

Voor zwembaden Bijtelskil in Sleeuwijk en Werkina in Werkendam geldt dat zij op dinsdag 2 juni weer open mogen voor publiek, zo is woensdag besloten. Dat gebeurt uiteraard met inachtneming van alle maatregelen en protocollen om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Volhouden

Wat dat betreft blijft volhouden 'belangrijk', zegt de burgemeester.

"Nog steeds. Het gaat de goede kant op, maar we kunnen en mogen niet te snel. We willen samen voorkomen dat we terugkeren naar een periode met veel nieuwe coronapatiënten. Niemand wil dat we deze zomer weer terug moeten naar de strenge maatregelen die we net aan het afbouwen zijn.”