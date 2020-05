Binnenbad AquaAltena deze week weer open

ANDEL • Zo abrupt als zwembaden gesloten moesten worden vanwege het coronavirus, zo plotseling mogen ze sinds het begin van deze week weer open.

Premier Mark Rutte benoemde het besluit vorige week in zijn persconferentie niet expliciet, maar wie de website van de Rijksoverheid checkt, leest toch echt dat binnenzwembaden vanaf 11 mei weer bezoekers mogen ontvangen.

"Ik zat naar die persconferentie te kijken en eerlijk gezegd had ik voor mezelf de optelsom al gemaakt, dat wordt 1 september", vertelt Frank van den Hogen, namens Optisport locatiemanager van AquaAltena.

Coronaproof

Nog geen kwartier later stroomde zijn Whatsapp vol met berichtjes van collega's met het goede nieuws, dus is het deze dagen alle hens aan dek om het Andelse zwembad coronaproof te maken. "We beginnen donderdag met de zwemlessen en gaan gefaseerd verder richting het normale rooster", zegt Van den Hogen.

Uiteraard alles met inachtneming van de veiligheidsprotocollen. "Zodat we de veiligheid van onze werknemers en onze gasten optimaal kunnen waarborgen."

Looproutes

Dat betekent o.a. looproutes en een maximum aantal mensen per vierkante meter zwembad. Banenzwemmers en recreatieve zwemmers moeten vooraf reserveren en ouders die hun kinderen komen brengen voor zwemles wordt gevraagd buiten het gebouw te wachten op het einde van de les.

"En we vragen of ze hun kinderen met zwemkleding al aan hier willen afzetten. Douchen moet ook thuis gebeuren", zegt de locatiemanager, die tegelijkertijd goed contact heeft met Lou Goedel, voorzitter van ZVDO'74, die AquaAltena als thuisbasis heeft.

De zwemclub is in principe ook weer welkom, zegt Van den Hogen, als alle protocollen in orde zijn en ZVDO'74 met de eigen leden goede afspraken heeft gemaakt. "Het is fijn dat zij ook weer aan de slag kunnen. We hebben hier samen met de gemeente en ZVDO niet voor niets een nieuw scorebord opgehangen."

Buitenbad

De focus ligt voorlopig op het binnenbad. Sinds 29 april mochten de buitenbaden al wel weer open, maar alleen voor de jeugd. Vanaf 11 mei is buiten sporten voor iedereen weer toegestaan. "De komende periode bekijken we samen met de gemeente Altena of en hoe we het buitenbad het beste kunnen openen."

De locatiemanager blikt alvast vooruit. "Veel mensen gaan vanwege de coronacrisis dit jaar niet op vakantie en ik hoop dat ze hun tijd vooral bij AquaAltena komen doorbrengen. Zo heeft ieder nadeel zijn voordeel." Ook qua personeelsbeleid speelt Van den Hogen in op deze verwachting.

De plotselinge sluiting van zijn bad en de afgelopen periode noemt hij met name voor zijn zwempubliek 'heel triest', maar hij heeft geen personeel hoeven ontslaan. "Een aantal contracten zijn bewust verlengd. Deze zweminstructeurs hebben we in de komende periode heel hard nodig."

Sportscholen en sauna's

Waarom juist de zwembaden wel hun deuren mogen openen en bijvoorbeeld sportscholen en sauna's niet vindt hij moeilijk te zeggen. Afgelopen week was daar veel onbegrip over. "En het is natuurlijk ook supervervelend voor die sector", vindt Van den Hogen.

Want sporten in het algemeen en zwemmen in het bijzonder is goed voor lichaam en geest, zeker in deze periode. "Zwemmen zorgt ervoor dat je weer fris bent in de bovenkamer."

Tom Oostra