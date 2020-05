Mondkapjes uit China voor Altena

ALMKERK • Jan Hak van Qua Ter Nes Holding in Almkerk heeft via zijn relaties in China 100.000 mondkapjes naar Altena en Den Bosch gehaald.

De mondkapjes zijn vrijdagmiddag op het gemeentehuis overhandigd aan burgemeester Egbert Lichtenberg. Jan Hak is al sinds 1985 actief in China op het gebied van landbouw, voeding en technologie.

Tussen de stad Xi'an in de Chinese provincie Changsha is reeds in 2017 een samenwerkingsintentie getekend, dat gebeurde op 8 september op het gemeentehuis in Werkendam. De samenwerkingsintentie kreeg nader aandacht tijdens de missie van minister Carola Schouten in 2018. Qua Ter Nes bouwt in China aan zes logistieke centra van voedingsmiddelen in provinciale hoofdsteden, de start van de bouw van het eerste centrum was in september 2019.

Wuhan

Sinds de coronavirus uitbraak in Wuhan, de tweede locatie voor een Qua Ter Nes distributiecentrum, en door een nauwe samenwerking tussen Changsha en Wuhan ontstond het initiatief om met spoed 100.000 gratis mondkapjes te sturen naar de regio Den Bosch en Altena, in het kader van het Chinese EU-hulpprogramma ter bestrijding van het coronavirus COVID-19.

Met medewerking van de Nederlandse ambassade in Beijing is deze gift verstuurd (50.000 met luchtvracht en 50.000 met trein, vanwege capaciteitsproblemen, red.). Importheffingen werden niet opgelegd en inmiddels zijn de via luchtvracht verstuurde kapjes ontvangen en volgens aanwijzingen van Qua Ter Nes verdeeld onder Den Bosch en de zorginstellingen in Altena.

Hannie Visser-Kieboom