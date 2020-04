Praathuis bij Zorgplein Maaswaarden brengt familieleden dichterbij elkaar

ANDEL/WIJK EN AALBURG • In het praathuis kunnen familieleden via een speciale verbinding spreken met hun dierbaren die in Wijkestein of in De Notenhoff zitten en door de coronacrisis geen bezoek kunnen ontvangen.

Naomi Schram is een van de medewerkers van Zorgplein Maaswaarden die ervoor heeft gezorgd dat het praathuis werd gerealiseerd op beide locaties van Zorgplein Maaswaarden.

Facebook

"Ik zag het toevallig voorbij komen op Facebook. Een bewoner van een verzorgingshuis die telefonisch contact had met zijn familie aan de andere kant van het raam. Ik heb het gelijk met mijn collega s gedeeld. Iedereen was erg enthousiast en we zijn gelijk aan het werk gegaan. Wat hebben wij ervoor nodig om dat ook voor de bewoners van Wijkestein en De Notenhoff te realiseren?"

Het idee voor het praathuis was geboren.

Om de mensen privacy te gunnen bedacht het team een tent, die in het geval van De Notenhof in de tuin tegen de activiteitenruimte binnen geplaatst is. De ramen in de deuren naar de tuin beschermt tijdens het gesprek tegen de mogelijke verspreiding van het coronavirus.

In Wijkestein is een praathuis gerealiseerd door andere collega's. "Omdat we zo min mogelijk van locatie mogen wisselen", vertelt Naomi. "Op locatie Wijkestein is de tent tegen de glaswand van het restaurant gebouwd."

Vervolgens moest er een manier bedacht worden, zodat de bewoners goed zouden kunnen communiceren met de buitenwereld. "Ik merk bij het videobellen dat veel van onze cliënten het geluid uit de tablet niet goed kunnen horen of het beeld niet goed kunnen zien", vertelt ze.

Goede intercoms

Kortom, ze had goede intercoms nodig en uiteindelijk kwam ze uit bij Peter Visser Techniek in Wijk en Aalburg. Dit bedrijf stelde twee apparaten beschikbaar, een voor Wijkestein en een voor De Notenhoff. "Een geweldig gebaar!"

Familieleden die graag met een dierbare willen spreken kunnen zich per tweetal aanmelden via een inschrijfformulier of via e-mail. Wekelijks zijn er twee momenten op de Notenhoff: op maandag en op donderdag tussen 13:00 en 16:30 uur, gelijktijdig met de wisseling van de was. "Als we merken dat er meer vraag is dan zal dit zeker uitgebreid gaan worden naar meer dagen", zegt Naomi.

"In Wijkestein is het praathuis meer geopend, omdat we daar ook met meerdere bewoners te maken hebben." Het praathuis is hier open van maandag tot en met vrijdag van 10:00 tot 20:00 uur en op zaterdag van 10:00 tot 16:30 uur. Familie kan reserveren bij de receptie en kan in principe twee keer per week per bewoner.

Geren

De spreektijd in het praathuis is 10 tot 15 minuten, want intern is het 'een heel geren' , vertelt Naomi. "De ene collega moet ervoor zorgen dat de cliënt naar de activiteitenruimte komt en de andere collega zorgt dat de familie naar het praathuis kan komen, waarbij we natuurlijk alle coronarichtlijnen in acht nemen."

Afgelopen weken melden enkele tientallen mensen zich al voor het praathuis en de reacties zijn positief, weet Naomi.

"Ik vind het echt geweldig hoe snel wij dit gerealiseerd hebben met elkaar op beide locaties en dat we dit kunnen bieden aan onze bewoners en hun familie. Want contact met je dierbare is in deze bizarre tijd zó belangrijk. Het is mooi en ontroerend hoe iedereen zich in deze tijd inzet. Dat maakt je trots als medewerkers van Zorgplein Maaswaarden, want we doen het samen, liefdevol en professioneel."