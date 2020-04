Het Woerkums Winkeltje in crisistijd tóch geopend

WOUDRICHEM • Een nieuwe zaak openen in crisistijd. Marianne en Edwin de Groot deden het vorige week in de vesting van Woudrichem.

Eind maart sloeg de twijfel nog even toe, maar Marianne en Edwin de Groot hadden zich inmiddels zolang voorbereid dat ze de deuren van Het Woerkums Winkeltje vorige week woensdag toch maar open gooiden. Zonder feestelijke opening weliswaar en met alle richtlijnen van het kabinet en RIVM in acht nemend.

"We waren er helemaal klaar voor", zegt Marianne. "We dachten: 'We gaan gewoon open en dan zien we het wel'." De eerste reacties zijn in ieder geval positief. "We zijn deze eerste dagen blij verrast met de aanloop", klinkt het tevreden. Bovendien maakte het mooie lenteweer veel goed. "Door het zonnetje was het toch feestelijk."

Sleeuwijk

Het van oorsprong Sleeuwijkse echtpaar liet twee jaar geleden zijn oog vallen op het pand aan de Hoogstraat 13. Boven werd het woongedeelte, in het appartement beneden zou eigenlijk de jongste dochter van Marianne en Edwin haar intrek nemen. "Maar die kocht vorig jaar nog vrij onverwachts een eigen huis, ook in Woudrichem. Toen zijn we gaan nadenken over wat we met de ruimte beneden zouden willen doen."

Aangespoord door de buren van Oude Liefde en Tante Bethje Books & Co besloten Marianne en Edwin uiteindelijk een 'leuk, overzichtelijk winkeltje' in te richten, waar mensen terecht kunnen voor koffiebonen, losse thee, chocola en bonbons en allerlei aanverwante producten, beschrijft Marianne. "Bijvoorbeeld leuke mokken of een theezeefje, zodat je hier ook terecht kan voor leuke cadeaus. We hebben hier al een werkgever gehad die zijn personeel, dat vanwege het coronavirus thuis werkt, met een pakketje wilde verrassen."

Tegelijkertijd zoekt Het Woerkums Winkeltje bewust de samenwerking met lokale producenten. Zo ligt keramiek van Calder van Andel uit Babyloniënbroek in de schappen, net als Woerkumer Bier en wijn afkomstig uit een wijngaard tussen Heusden en Elshout. De honing komt van imkers uit Wijk en Aalburg en van Landgoed Clootwijck, de kaas van De Lange Hoeve uit Genderen en het brood is van bakker Gerard Hardeman uit Wijk en Aalburg. Met zorgboerderijen Den Hill en Kraaiveld liggen de gesprekken vanwege het coronavirus even stil, maar het is de bedoeling dat zij in de toekomst sapjes gaan leveren.

Maatschappelijk belang

"Het maatschappelijk belang staat bij ons nadrukkelijk voorop", legt Marianne uit.

"We hebben heel goed gekeken naar wat er allemaal verkrijgbaar is in Altena en wat er aansluit bij Het Woerkums Winkeltje. Zo helpen we elkaar en dat is belangrijk, zeker in deze tijden. De ene hand wast de andere."

Tom Oostra