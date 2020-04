Eerste Woerkumse Feestweek afgelast

WOUDRICHEM • Met pijn in hun hart heeft het bestuur van stichting De Woerkumse Week besloten om de Woerkumse Feestweek te verplaatsen in verband met het coronavirus.

De eerste editie van de Woerkumse Feestweek zou van 9 tot en met 14 juni plaatsvinden aan de Jacoba van Beierenstraat, ter hoogte van het clubgebouw van de ijsvereniging in Woudrichem.

"Het is natuurlijk erg vervelend om een evenement te moeten verplaatsen, helemaal als het de eerste editie zou moeten zijn, waar je als organisatie al ruim anderhalf jaar mee bezig bent", zegt Romano van Heukelum, voorzitter van stichting De Woerkumse Week.

Goed voorbereid

"Gelukkig waren wij als organisatie goed voorbereid en levert het ons, naast dat het vervelend is, geen grote problemen op. Veel ondernemers hebben geen keuze en zijn wel de dupe van deze pandemie. Wij willen daarom namens het bestuur al onze sponsoren en alle andere ondernemers succes wensen in deze bijzondere tijd. Daarnaast willen wij iedereen vragen goed op zich zelf te letten, maar ook op hun omgeving. Let op elkaar en ben er voor elkaar. Hopelijk mogen we iedereen in goede gezondheid verwelkomen bij ons volgende evenement." Ondanks deze tegenslag in hun eerste jaar als organisatie wil het bestuur van de stichting van 2020 toch nog een schitterend jaar maken. De organisatie doet haar uiterste best om later dit jaar toch nog een aantal leuke activiteiten te organiseren. Hier zal later dit jaar nog meer informatie over volgen.

http://www.stichtingdewoerkumseweek.nl