Hart onder de riem voor Goezate Werkendam

WERKENDAM • De SGP-jongeren in Werkendam en de commissie Hart en Hand voor Ouderen hebben het personeel en de ouderen in Goezate in het zonnetje gezet.

De commissies hadden voor de personeelsleden een taart besteld met de tekst: 'Helden in de zorg! Wij denken aan jullie!'.

Buiten mocht Francisca de activiteitenbegeleidster van Goezate de taart, inclusief een bos bloemen en een doos vol met kaarten aannemen. De kaarten worden op initiatief van Hart en Hand voor Ouderen verzameld en onder de ouderen in Werkendam en omgeving verspreid.

Kaarten, kleurplaten, tekeningen of knutselwerkjes zijn nog altijd welkom. Deze kunnen bezorgd worden op Bereklauw 11, Pauwelsweer 20 en Binnengriend 49 in Werkendam.