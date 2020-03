Drie nieuwe mensen in Altena besmet met coronavirus

ALTENA • Vier mensen uit de gemeente Altena zijn besmet met het coronavirus. Dat heeft de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant dinsdag bekend gemaakt.

Bij het viertal is ook de 49-jarige vrouw uit Nieuwendijk gerekend, die in het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam positief testte op het coronavirus en daarvoor op de intensive care in het Beatrixziekenhuis in Gorinchem had gelegen.

Na contactonderzoek door de GGD zijn daar drie personen uit de omgeving van de vrouw bijgekomen. Of het om familieleden gaat kan een woordvoerder van de veiligheidsregio om privacyredenen niets zeggen.

Wel is bekend dat één van de nieuwe patiënten uit Altena opgenomen is in het Amphia Ziekenhuis in Breda.

Amphia heeft proactief testen uit laten voeren bij alle liggende patiënten die griepachtige klachten hadden, meldt het ziekenhuis. In totaal zijn er nu 164 uitslagen terug, waarvan er één positief getest is. Daarnaast worden alle nieuwe patiënten die dergelijke klachten hebben getest.

Beatrixziekenhuis

Ook van nog eens drie medewerkers van het Beatrixziekenhuis in Gorinchem werden dinsdagmiddag de testresultaten bekend: zij zijn allen niet besmet met het coronavirus.

Iedereen die direct contact heeft gehad met de besmette patiënt is geïdentificeerd, laat het ziekenhuis op de site weten. "Zeventien medewerkers zijn getest, omdat zij gezondheidsklachten hebben. Drie hiervan zijn negatief, deze mensen zijn dus niet besmet met het coronavirus. De resultaten van de overige veertien testen verwachten wij in de loop van vandaag te ontvangen."

Gefaseerde opening

Sinds maandagavond zijn de afdeling verloskunde en de kinder- en jeugdafdeling open. Sinds vandaag is ook de dagbehandeling open voor chemobehandelingen. De hoofdingang van het ziekenhuis blijft nog gesloten. Nieuwe patiënten kunnen gebruikmaken van de entree van de spoedeisende hulp.

Net als alle medewerkers worden ook patiënten hier gescreend op gezondheidsklachten en temperatuur.

De poliklinieken in het Beatrixziekenhuis en de Lingepolikliniek Leerdam blijven woensdag gesloten voor patiënten.