Kwetters Eieren in Veen overgenomen

VEEN • Het Veense bedrijf Kwetters Eieren is verkocht aan Arend Hardeman uit Kootwijkerbroek.

Het Veense familiebedrijf, waar Gerrit en John Kwetters de scepter zwaaien en dat al meer dan 65 jaar bestaat, wordt met terugwerkende kracht - per 1 januari 2020 - overgenomen.

Het personeel is donderdag ingelicht.

Hardeman neemt de pakstations in Nederland en Duitsland, transport- en leghenbedrijven met in totaal één miljoen leghenplaatsen over.

Veen

Kwetters heeft de hoofdvestiging in Veen en heeft eierpakstations in Veen en Ede en in Hötensleben en Suzetal in Duitsland.

Arend Hardeman (40) is eigenaar van Hardeman Isolatie, mede-eigenaar van Falk Panel en heeft pluimveebedrijven met één miljoen leghennen, alsmede een boerderij in Ethiopië.