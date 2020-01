Burgemeester Egbert Lichtenberg: 'Inspirerende eerste maand'

Egbert Lichtenberg op zijn werkkamer in het gemeentehuis in Almkerk. (Foto: Jan Noorlandt)

ALTENA • De nieuwe burgemeester van Altena is een 'spelverdeler'. Hij hoeft niet zo nodig zelf te scoren.

Egbert Lichtenberg zit in zijn werkkamer een ambtseedceremonie voor te bereiden. Later deze dag treden nieuwe ambtenaren in dienst van de gemeente Altena en net als bestuurders dienen ook zij de eed of de belofte af te leggen.

De burgemeester probeert vooral de namen goed in de prenten, iets wat bij zijn vorige werkgever zeer gewaardeerd werd. Als directeur van sociaal werkbedrijf MidZuid nam hij vaak de tijd voor een praatje met de werknemers, van wie hij alle namen wist. "In die zin is mijn reputatie me vooruit gesneld, want de 450 mensen hier op het gemeentehuis ken ik nog niet allemaal, hoor", zegt Lichtenberg lachend.

Eén maand

Deze donderdag is hij precies één maand burgemeester van Altena. Zijn eerste gemeenteraadsvergadering zit er alweer op, net als de uitreiking van zijn eerste koninklijke onderscheiding en visites aan Meeuwen, Woudrichem en Sleeuwijk, waar vorig weekend zo'n 70 ouderen van leerlingen van het Altena College voorlichting kregen over de gevaren van cybercrime.

"Het is buitengewoon goed dat dit gebeurt en dat deze leerlingen zich hiervoor inzetten. En als ik dit initiatief door mijn aanwezigheid kan ondersteunen doe ik dat graag."

Je zou ook kunnen zeggen dat Lichtenberg zich vooral wil laten zien in Altena en de gemeente met haar inwoners erg graag wil leren kennen. Weer gelach. "Dit is niet eens het kennismakingsrondje, zoals we dat voor ogen hebben. Ik heb een inspirerende en intensieve eerste maand achter de rug en daarin heb ik al veel kanten van het ambt mogen ervaren."

Spelverdeler

Tijdens zijn installatie presenteerde Lichtenberg zichzelf als 'spelverdeler', een rol die hij in het tweede herenteam van de Papendrechtse volleybalvereniging Flits ook vervult. Hoe komt de spelverdeler tot uiting in zijn functie als burgemeester?

Lichtenberg wijst op de Nederlandse volleybaldames, die zaterdag weliswaar strandden in de halve finale van het olympische kwalificatietoernooi in Apeldoorn, maar tot de wedstrijd tegen Duitsland bezig waren aan een sterk toernooi.

"Als je naar die wedstrijden kijkt, hoor je de verslaggevers meestal iets zeggen over de speelsters die de punten maken, zoals Lonneke Slöetjes. De naam van spelverdeler Laura Dijkema hoor je veel minder vaak, terwijl zij minstens zo belangrijk is voor het team. Zo wil ik ook zijn. Ik hoef zelf niet zo nodig te scoren of vooraan te staan. Ik wil andere mensen goed tot hun recht laten komen. Natuurlijk sta je als burgemeester ook op de voorgrond, maar als ik een koninklijke onderscheiding mag uitreiken, hoop ik vooral dat de ontvanger in het zonnetje gezet wordt."

Overigens moesten de aanwezigen bij de uitreiking van zijn eerste lintje - medio december aan Andelnaar Bas van Andel - wel even wachten tot Lichtenbergs wedstrijd bij Flits achter de rug was.

Volleybal

Voor volleybal worden de uren in zijn agenda in principe geblokt, vertelt hij.

"Dus had ik van tevoren al aangegeven dat ik tien minuten later zou zijn bij de uitreiking van die onderscheiding. Ik heb mij gecommitteerd aan het team en dan mogen mijn ploeggenoten ook op mij rekenen. Trainingsavonden mis ik liever ook niet, maar die kunnen er wel eens bij inschieten. Al hoop ik dat ik vanavond wel gewoon op tijd in de sporthal kan zijn na de nieuwjaarsreceptie op het provinciehuis in Den Bosch."

Beatles

Een andere hobby van de burgemeester is gitaar spelen. Hij mag graag nummers van bands als U2, de Beatles en Kensington tokkelen op zijn akoestische gitaar. "En ik heb een geweldige 'De Clown' van Ben Cramer in huis", zegt Lichtenberg met een knipoog. Al zul je hem niet zo gauw op een podium zien. "Ik speel gitaar om te maskeren dat ik niet zo goed kan zingen en ik zing om te maskeren dat ik niet zo goed gitaar kan spelen."

Komende zomer verhuist het gezin Lichtenberg naar Sleeuwijk, dankzij de nabijheid van de A27 een goede uitvalbasis binnen Altena voor het werk van Lichtenbergs vrouw Nynke en de studie van hun oudste dochter, die in Breda studeert.

En, niet geheel onbelangrijk, Papendrecht is vanuit Sleeuwijk niet ver weg voor hun twee meiden, die daar grotendeels hun sociale leven hebben. "Ze hebben de verhuizing inmiddels geaccepteerd als vaststaand gegeven", zegt Lichtenberg daarover. "Maar ik heb de hele tijd gezegd dat mijn vrouw en kinderen leidend zijn als het gaat om onze nieuwe woonplaats."

Over een jaar hoopt Lichtenberg dan ook samen met zijn gezin trotse inwoners van Altena te zijn. "En ik hoop dat we ons hier dan thuis voelen. Daarnaast wil ik dan graag alle kernen hebben bezocht en zoveel mogelijk mensen hebben leren kennen."

Tom Oostra