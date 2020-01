Zeven chauffeurs E. van Wijk onderscheiden

GIESSEN • Zeven chauffeurs van E. van Wijk Logistics hebben het felbegeerde IRU-diploma of Honour ontvangen uit handen van Gert-Jan van den Bogerd van Transport en Logistiek Nederland (TLN).

Om in aanmerking te komen voor de IRU-onderscheiding moet een chauffeur aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moet een chauffeur minimaal twintig jaar continu transporten over de weg hebben uitgevoerd tot volle tevredenheid van de werkgever.

Ook moet hij of zij minimaal vijf jaar in dienst zijn bij dezelfde werkgever, tenminste 1.000.000 kilometers hebben afgelegd, geen zware verkeersongevallen hebben veroorzaakt en geen verkeers- of douanevoorschriften of administratieve voorschriften hebben overtreden.

Rond de zomer van 2019 heeft het Giessense bedrijf intern al overleg gehad over het IRU-diploma, vertelt Annick Versteeg, HR-Advisor bij E. van Wijk.

Verrast

"En dat natuurlijk allemaal zonder dat de chauffeurs ervan afwisten. Ze waren dan ook erg verrast dat ze het podium opgeroepen werden om het IRU-diploma in ontvangst te nemen. HR hecht er veel waarde aan om alle collega's te waarderen voor het werk wat zij doen binnen het bedrijf. Daar hoort het IRU-diploma zeker bij."

Ernst van Kempen, Manager Operations, voegt er trots aan toe: "Er zijn in 2019 in totaal twintig IRU-diploma's uitgegeven in Nederland, waarvan er maar liefst zeven aan onze chauffeurs zijn uitgereikt. Een kroon op het werk wat deze chauffeurs als ambassadeurs van E. van Wijk dagelijks vol passie uitvoeren."

E. van Wijk Logistics is onderdeel van de E. van Wijk Group en is gevestigd in Giessen.

