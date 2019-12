Kerstwandeling door de Aakvlaai

HANK • Traditiegetrouw wordt er dit jaar door Natuur- en Milieuvereniging VMB Hank weer een kerstwandeling georganiseerd. Op donderdag 26 december, Tweede Kerstdag, kunnen mensen weer een mooie ronde lopen door de Aakvlaai.



Er wordt een korte route van 2 kilometer en een lange route van 6 kilometer, waarbij wandelaars een stukje meevaren met de fluisterboot, uitgezet.



Inschrijven kan vanaf 11:00 uur tot 13:00 uur ibij de grote zaal van café-restaurant Vissershang in de haven van Hank. Hier krijgen deelnemers ook de informatie over de route. De inschrijving is gratis.