Ds. Joh. Groenewegenschool gecertificeerd

WERKENDAM • De Ds. Joh. Groenewegenschool in Werkendam is voortaan een gecertificeerde opleidingsschool voor alle studenten van pabo Driestar uit Gouda.

Binnen de school zijn bevoegde schoolopleiders en geschoolde mentoren in dienst, die studenten begeleiden in de dagelijkse onderwijspraktijk. De schoolopleiders zijn een belangrijke schakel tussen het opleidingsprogramma van de hogeschool en de schoolpraktijk op de werkvloer.

In mei was er een audit, waarbij getoetst werd of de school beleidsmatig gecertificeerd kon worden. Dat bleek ruimschoots het geval. Vorige week werd tijdens een feestelijk samenzijn het certificaat ondertekend en kreeg de samenwerking de officiële status.