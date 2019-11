ChristenUnie wil geen Hollandse driekleur in de raadzaal

ALMKERK • De ChristenUnie stemde dinsdagavond als enige partij tegen de SGP-motie om de Nederlandse vlag een plek te geven in de raadzaal.

Voor de partij is het portret van koning Willem-Alexander in de raadszaal voldoende.

Ook raadslid Anne-Wil Maris (Progressief Altena) stemde tegen het voorstel.

SGP-fractievoorzitter Theo Meijboom bestempelde de Nederlandse vlag als het 'hoogste symbool van eenheid en verbondenheid' en wilde daar in lijn met de Tweede Kamer plaats voor in ruimen in de raadszaal van het gemeentehuis in Almkerk.

Lokale democratie

"In het centrum van de lokale democratie symboliseert de vlag de band met Nederland en het huis van Oranje."

De motie voor de vlag in de raadszaal werd mede ingediend namens VVD en Burgerstem Altena.

ChristenUnie-raadslid Wijnand van der Hoeven sprak echter van symboolpolitiek en liet weten dat voor zijn partij een vlag buiten voor het gemeentehuis volstaat. Hij had overigens wel een vlaggetje meegenomen, dat een plek kreeg temidden van de iPads op de bestuurstafel.

Kaasprikkertje

Met een kwinkslag reageerde vervolgens Progressief Altena op de motie. Raadslid Kees de Waal stelde voor het 'kaasprikkertje' uit de Haagse Tweede Kamer voor 50 euro over te nemen.

De eerste wat bescheiden Nederlandse vlag in de Tweede Kamer kreeg al snel de bijnaam 'kaasprikkertje' en is inmiddels vervangen door een duurder exemplaar van zo'n 12.000 euro.

De gemeente Altena had echter al een vlag van 38,44 euro op het oog, nog altijd goedkoper dat de 150 euro die SGP'er Meijboom uit wilde trekken voor een exemplaar dat is gemaakt van gerecyclede petflessen.

CDA'er Gerard Paans deed nog een duit in het zakje door quasi serieus te pleiten voor het zingen van het Wilhelmus voor iedere raadsvergadering.

Hannie Visser-Kieboom