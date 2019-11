Bijna 100 mensen op Dag van de Mantelzorg

GIESSEN • Bijna 100 mensen waren donderdag samen gekomen in De Hartenjager in Giessen tijdens de Dag van de Mantelzorger.

Wethouder Paula Jorritsma opende deze dag en maakte van de gelegenheid gebruik om de aanwezige mantelzorgers te danken voor hun inzet.

De bijeenkomst was georganiseerd door Trema Welzijn, die dit jaar een lekkere lunch door vrijwilligers verzorgde en een vrolijke voorstelling van de Pauwergirls, waarbij uit volle borst meegezongen werd.

"Het is het fijn om op de Dag van de Mantelzorg in het zonnetje gezet te worden. Er even tussenuit, even weg van de zorg van alledag, even elkaar ontmoeten en even ontspannen", aldus Trema.