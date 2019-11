Emotioneel afscheid Egbert Lichtenberg van Papendrechtse raad

PAPENDRECHT • Egbert Lichtenberg heeft donderdag afscheid genomen van de gemeenteraad van Papendrecht om burgemeester te worden van de gemeente Altena.

Lichtenberg ontving cadeaus en werd toegesproken door burgemeester Aart-Jan Moerkerke, nestor André Stremler en partijgenote Corrie Middelkoop.

Missie

"Hij was een man met een missie; burgemeester worden", vatte burgemeester Moerkerke enigszins ludiek samen. Hij citeerde uit tweetjes van Egbert Lichtenberg uit de afgelopen jaren waarin hij opmaakte dat hij zich in alle opzichten voorbereidde op het burgemeesterschap in Altena.

André Stremler (PAB) haalde een anekdote aan over Lichtenberg die jaren geleden iemand geld leende omdat die zonder benzine kwam te staan, maar die later nooit het geld terug stortte. Een weddenschap daarover met een ander raadslid werd afgehandeld met een fles wijn van Trijntje van Es (D66) die ook geld gegeven had voor de lege tank, en een bijbel van Egbert Lichtenberg.

Corrie Middelkoop verklaarde reuzetrots te zijn op Egbert en dat hij nu burgemeester mag worden in Altena en dat hij gemist zal worden in de CDA-fractie van Papendrecht.

Betrokken inwoner

In een emotioneel slotwoord bleek dat Lichtenberg het afscheid moeilijk vond. "Papendrecht heeft me veel gegeven. Het mooiste is mijn vrouw en mijn kinderen. Ik heb me de afgelopen 25 jaar een betrokken inwoner gevoeld. Met passie en plezier heb ik hier gewerkt en gewoond om Papendrecht door te kunnen geven aan de volgende generatie. Papendrecht is mooiste gemeente in Drechtsteden."