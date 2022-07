Auto belandt op zijn kant bij ongeval in Andel: brandweer helpt vrouw uit voertuig

ANDEL • Twee auto’s zijn zondagochtend omstreeks 11.10 uur op elkaar gebotst. Dit gebeurde op de kruising van de Duizendmorgen en de Middenweg bij Andel. Eén van de auto’s kwam bij het ongeval op zijn kant terecht.

De brandweer heeft de vrouw, welke in deze auto zat, uit het voertuig moeten helpen. Daarvoor moest de brandweer in actie komen met het speciale redgereedschap, om hiermee het één en ander weg te knippen.



De andere bestuurder kon zelf uitstappen. Beide bestuurders zijn door de ambulancedienst nagekeken, maar hoefden niet naar het ziekenhuis. De traumahelikopter was ook opgeroepen maar kon onderweg weer omdraaien, omdat deze niet meer nodig was.