Kind naar ziekenhuis na val in Sleeuwijkse bakkerij

SLEEUWIJK • De traumahelikoper moest vrijdagmorgen samen met een ambulance uitrukken naar Bakkerij Verba in winkelcentrum De Nieuwe Es in Sleeuwijk.

Daar was een kind gevallen. Het letsel bleek enigszins mee te vallen, maar het jonge slachtoffer is wel per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

De traumahelikopter, die een straat verderop landde, trok veel bekijks.



foto: Jurgen Versteeg