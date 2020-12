Ondanks noodverordening toch weer sloopauto volledig uitgebrand in Veen

• Opnieuw een autobrand in Veen.

VEEN • Na het instellen van een noodverordening bleef het één avond rustig in Veen, maar maandag was het alweer raak. Op de ‘beruchte’ kruising Witboomstraat ging andermaal een sloopauto in vlammen op.

Ondanks de grote politie-inzet slaagde men erin een auto in brand te steken. Dit keer stonden er niet veel mensen te kijken.

In Veen geldt een samenscholingsverbod. Wie met meer dan twee personen op straat bij elkaar staat, loopt het risico op een fikse boete of een celstraf.