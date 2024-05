Jaarmarkt Wijk en Aalburg dit keer een dag langer: muziek en foodtrucks op vrijdagavond

WIJK EN AALBURG • De jaarmarkt in Wijk en Aalburg wordt dit jaar voor de veertigste keer gehouden. Het programma is uitgebreider dan ooit, met toevoeging van festiviteiten op vrijdagavond op het Marktplein.

Traditiegetrouw vindt de jaarmarkt plaats in het centrum van Wijk en Aalburg tijdens het Vaderdag-weekend, dit jaar op vrijdag 14 en zaterdag 15 juni. De vorige 39 edities vonden alleen op zaterdag plaats.

Summer Beats Wijk en Aalburg

“Het idee voor de festiviteiten op vrijdagavond komt voort uit de evaluatie van vorig jaar”, vertelt Jari Colijn, van 995 Entertainment.

“We krijgen altijd positieve reacties op het zaterdagmiddagprogramma met verschillende optredens op het Marktplein. Het leek ons daarom leuk om ook op de vrijdag voorafgaand aan de jaarmarkt iets te organiseren, aangezien de materialen dan toch al aanwezig zijn en het Marktplein te mooi is om niet te benutten.”

Zodoende besloten Jari Colijn, Arend van Zanten (Feest DJ Aaike) en Michel Zeebregts (Plan B Events) om in samenwerking met de organisatie van de jaarmarkt Summer Beats Wijk en Aalburg te organiseren.





Muziek en foodtrucks

Het wordt een avond voor jong en oud, met diverse muziekstijlen. “We draaien zowel ‘guilty pleasures’ van vroeger als hits van nu”, zegt Colijn enthousiast. Jeffrey Parmentier en Trafassi zijn de twee hoofdacts in de line-up, daarnaast zijn er optredens van Feest DJ Aaike, Larscoprox en Montoya.

Er zullen diverse foodtrucks op het Marktplein staan

De presentatie van de avond, die van 20.00 tot 01.00 uur duurt, is in handen Theo van de Wiel. Hij is onder meer bekend van lokale radioprogramma’s.

Naast muziek zijn er ook hapjes en drankjes verkrijgbaar. “Er zullen diverse foodtrucks op het Marktplein staan, dus zowel zoetekauwen als liefhebbers van hartig eten zullen aan hun trekken komen.” De toegang tot de allereerste editie van Summer Beats is gratis. “We hopen dat we hiermee een nieuwe traditie hebben gestart”, aldus Colijn.

Programma op zaterdag

Het programma voor zaterdag 15 juni zal voor velen vertrouwd aanvoelen, met van 10.00 tot 18.00 uur een waren- en rommelmarkt. Het horecaplein is deze dag tot 21.00 uur geopend. Het jeugdorkest van muziekvereniging Oefening en Uitspanning opent de markt om 10.00 uur op het Marktplein.

We verwachten ook dit jaar weer dezelfde hoeveelheid kramen

De warenmarkt vindt zoals altijd plaats in het centrum van Wijk en Aalburg bij de winkels aan De Galerij en Markt, terwijl de rommelmarkt weer te vinden is bij Maaswaarden Ouderenzorg en in de Anjelierstraat.

De jaarmarkt is één van de grootste in de regio. “Voorgaande jaren waren er ruim 80 kramen op de warenmarkt en zeker zestig kramen op de rommelmarkt”, vertelt Carla Bouman, een van de organisatoren. “We verwachten ook dit jaar weer dezelfde hoeveelheid kramen.”

Wat is er op de warenmarkt?

Op de warenmarkt zijn allerlei verschillende soorten kramen te vinden. “Er zijn bijvoorbeeld kramen met bloemen, groente en fruit, beddengoed (Optidee), tuinbenodigdheden, cosmetica (Oriflame), speelgoed en haaraccessoires”, vertelt Bouman. “Ook visboer Dries van den Berg uit Apeldoorn is weer aanwezig, net als goede doelen en politieke partijen.”

Het aantal beschikbare plaatsen op de warenmarkt loopt langzaamaan vol, net als de plekken op de rommelmarkt. Aanmelden kan nog tot uiterlijk 1 juni via de website van Jaarmarkt Wijk en Aalburg (www.jaarmarktwijkenaalburg.nl). De organisatie adviseert om er snel bij te zijn, want vol is vol.

DJ school voor kinderen

Voor kinderen is er deze dag ook van alles te doen: van een ritje in de draaimolen, rijden op quads tot springen op een trampoline. Daarnaast komt DJ School Bommelerwaard naar Wijk en Aalburg.

Het wordt echt iets unieks

“Hier kunnen kinderen gratis hun muziekskills op de proef stellen. Het wordt echt iets unieks”, vertelt Colijn. “Ze krijgen van 11.00 tot 13.00 uur op het podium van het Marktplein de kneepjes van het DJ-vak uitgelegd.” Kinderen in de leeftijd van 10 tot 18 jaar kunnen hieraan deelnemen, inschrijven is niet nodig.

Bedrijven en vrijwilligers gezocht

Om het evenement mogelijk te maken is de organisatie op zoek naar sponsoren. “Vindt u het ook een mooi initiatief en zou u het evenement willen ondersteunen, neem dan contact met ons op via het aanmeldformulier op www.jaarmarktwijkenaalburg.nl/sponsoring.”

Om alles in goede banen te kunnen leiden, is de organisatie ook nog op zoek naar een aantal vrijwilligers. Onder andere voor het bemannen van de bar. Geïnteresseerden worden uitgenodigd zich aan te melden via info@jaarmarktwijkenaalburg.nl.