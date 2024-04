Voltena breidt selectie verder uit met twee toptalenten uit de regio

46 minuten geleden

Sport 97 keer gelezen











Link ophalen Gekopieerd

WERKENDAM • In navolging van een zevental Voltena-speelsters die de club eerder deze maand trouw bleven, zullen ook Senna van den Berg en Angelique Verheul volgend seizoen te bewonderen zijn in het Voltena-blauw. Zij geven aan verder te willen gaan op de ingeslagen weg en zodoende ook in de Superdivisie bij het team te willen blijven.

Naast deze ‘blijvers’ zijn er ook twee nieuwe speelsters aangetrokken. Vanuit Volley Tilburg komt Noor Goossens over. Zij maakt de sprong omhoog van de Topdivisie naar de Superdivisie.

Goossens gaat de positie van spelverdeelster invullen samen met een andere nieuwkomer, Roos van Gastelen. Zij maakt de overstap van Next Volley. Daar is Van Gastelen gepromoveerd van de Eerste Divisie naar de Topdivisie, maar zet persoonlijk nog een extra stap.

Trainersduo tevreden

Het trainersduo Roy Kroon en Ronald Lacroes is in zijn nopjes met de recente ontwikkelingen. Door het aanblijven van het overgrote deel van de selectie hebben zij het gevoel de juiste snaar te hebben geraakt bij deze nog altijd zeer talentvolle spelersgroep.

Samen met Van Gastelen en Goossens , twee toptalenten uit de regio, denken zij een erg gemotiveerd team te hebben staan waar ze mee aan de slag kunnen.

Nog ruimte in selectie

In de selectie is nog ruimte voor een extra midden- en/of diagonaalspeelster. Met het nauw betrekken van het tweede damesteam en de jeugdafdeling is er wellicht voldoende ruimte om deze plekken vanuit eigen opleidingslijn op te vullen.