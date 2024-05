Wereldberoemde trompettist komt naar Hank voor jubileumconcert van Altena Brass

HANK • De wereldberoemde trompettist Thomas Gansch is op zaterdagavond 25 mei te zien en te horen tijdens het jubileumconcert van Altena Brass. Dit concert, ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van Altena Brass, vindt plaats in ’t Uivernest in Hank.

Thomas Gansch studeerde trompet aan het conservatorium in Wenen en werd bekend als oprichter en trompettist van het koperensemble Mnozil Brass. Met dit ensemble heeft Gansch de afgelopen dertig jaar concerten over de hele wereld gegeven.

Daarnaast is hij actief bij het Vienna Art Orchestra en is hij de oprichter van de band Gansch & Roses. Tegenwoordig is Gansch een veelgevraagd solist, maar het is voor het eerst dat hij als solist samenwerkt met een Nederlandse brassband.

Workshop voor jonge koperblazers

Op zaterdagmiddag 25 mei, voorafgaand aan het concert, verzorgt Gansch in ’t Uivernest in Hank een workshop voor jonge, gemotiveerde koperblazers uit de regio. Voor de deelnemers zal dit ongetwijfeld een onvergetelijke ervaring worden en op deze manier hoopt Altena Brass bij te dragen aan het behoud en de beoefening van blaasmuziek in de regio.

Wat is Altena Brass?

Altena Brass werd opgericht in 1999 en is sindsdien de enige brassband uit Noord-Brabant die mag uitkomen in de hoogste divisie. De band onderscheidt zich met originele en vernieuwende programma’s en heeft diverse prijzen gewonnen, waaronder bij de Grosser Preis von Birmenstorf (Zwitserland) en het Surventobrass Entertainment Festival.

Aanmelding en kaarten

Er zijn nog kaarten beschikbaar voor het concert en enkele plaatsen voor de workshop. Kaartverkoop en aanmelding voor de workshops kunnen worden gedaan via www.altenabrass.nl.