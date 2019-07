Mannen uit Genderen betrokken bij voetbalrellen

GENDEREN • Twee mannen uit Genderen zijn in de afgelopen dagen aangehouden in verband met betrokkenheid bij de voetbalrellen van de play-off wedstrijd tussen RKC Waalwijk en Go Ahead Eagles op 25 mei.

Na de wedstrijd braken er eerst in het stadion en daarna erbuiten ongeregeldheden uit waarbij de Mobiele Eenheid meerdere malen in actie moest komen. Eerder lieten de gemeente Waalwijk, RKC Waalwijk en de politie in een gezamenlijke verklaring al weten dat aan de hand van camerabeelden zou worden bekeken wie hierbij betrokken waren.

Dat is gebeurd en aan de hand hiervan zijn vrijdagochtend meerdere personen aangehouden. Zij worden verdacht van openbare geweldpleging c.q. geweld tegen personen en goederen en zitten momenteel vast voor verhoor en verder onderzoek. Vrijdagmiddag meldden zich nog twee verdachten bij de politie, waarmee het totaal aantal aangehouden verdachten op vijf kwam. Deze mannen zijn tussen de 19 en 23 jaar en komen uit Kaatsheuvel, Waalwijk, Sprang-Capelle en Genderen.

Gedurende het weekend werden nog twee verdachten aangehouden en verhoord over hun aandeel bij het incident. Zaterdag een 26-jarige man uit Genderen en zondag een 28-jarige man uit Waalwijk. Hiermee komt het totaal aantal aanhoudingen op zeven.

Stadionverbod

De politie is nog altijd bezig met het onderzoek naar deze ongeregeldheden. De politie en het Openbaar Ministerie willen daarmee laten zien dat geweld tegen de politie en verstoringen na een voetbalwedstrijd niet worden getolereerd. Zij beschikt over duidelijke beelden van de relschoppers. Deze beelden worden mogelijk openbaar gemaakt om de overige verdachten ook te identificeren.

Ook de gemeente Waalwijk en RKC Waalwijk accepteren dit gedrag niet. De verdachten krijgen daarom ook een bestuurlijke maatregel opgelegd vanuit de gemeente, en ontvangen een stadionverbod.