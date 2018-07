Bosschenaar valt van dak in Nieuwendijk

NIEUWENDIJK • Een 26-jarige man uit Den Bosch is woensdagmorgen van het dak van een woning aan de Biesboschstraat in Nieuwendijk gevallen.

Hij stond op het dak te werken. Vermoedelijk is hij onwel geworden en toen ineengezakt. Via het dak is het slachtoffer naar beneden gerold en vijf meter lager op de betonvloer gekomen, laat de politie weten.

Hij is met onbekend letsel door een ambulance naar een ziekenhuis in Nijmegen gebracht. De inspectie SZW (Arbeidsinspectie) is in kennis gesteld.

Ook de traumahelikopter was woensdagmorgen opgeroepen.